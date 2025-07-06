Путин распорядился списывать машины на фронт по просьбе командующих

Поставка на фронт списываемых автомобилей государственных ведомств и компаний реализована по просьбе командующих в зоне СВО. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на выставке «Все для Победы!».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

При осмотре экспозиции президента поблагодарили за решение списывать автомобили сразу на фронт. Владимир Путин признался, что это не его идея.

«Это была просьба командующих, напрямую. Зачем списывать? Иногда это разовое использование. Давайте, говорят, списанные, подойдут»,–– рассказал президент (цитата по ТАСС).

Свое выступление на форуме «Все для Победы!» президент начал с минуты молчания в честь погибшего замглавкома ВМФ Михаила Гудкова. Владимир Путин также отметил, что россияне собрали на поддержку СВО более 54 млрд руб. «народных денег».