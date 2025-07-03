Замглавкома погиб как морпех

Заместитель главнокомандующего ВМФ России генерал-майор, Герой России Михаил Гудков погиб в Курской области. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По данным источников, группа старших офицеров Минобороны России погибла после огневого поражения противником передового командного пункта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель главнокомандующего ВМФ России гвардии генерал-майор, Герой России Михаил Гудков

Фото: Минобороны России Заместитель главнокомандующего ВМФ России гвардии генерал-майор, Герой России Михаил Гудков

Фото: Минобороны России

Как написал губернатор Кожемяко в своем Telegram-канале, Михаил Гудков «погиб, выполняя долг офицера, вместе со своими однополчанами». «Мы много общались с Михаилом Евгеньевичем. Это был сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота. Став заместителем главкома ВМФ, он не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов»,— добавил глава региона. Минобороны подтвердило гибель Михаила Гудкова. «Герой России погиб 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области»,— сообщили в ведомстве.

Источник “Ъ” изложил свою версию произошедшей трагедии. По его словам, огневой налет произошел во время построения личного состава.

По данным «РИА Новости», Михаил Гудков родился 11 января 1983 года в Новосибирске. Высшее образование получил в Новосибирском высшем военном командном училище. После окончания училища служил в воздушно-десантных войсках, принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. После окончания Общевойсковой академии ВС РФ был назначен заместителем командира, а впоследствии командиром 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Участвовал в операции в Сирии против террористических формирований.

С 24 февраля 2022 года принимал участие в специальной военной операции на Украине. В марте 2022 года за героизм, отвагу и мужество 155-й бригаде присвоено почетное наименование «гвардейская». Позже бригада была награждена орденом Жукова, а затем — орденом Суворова. В 2023 году Михаилу Гудкову присвоено звание Героя России. 155-я бригада под командованием генерала Гудкова участвовала в освобождении районов Курской области. За это в феврале 2025 года бригаде присвоено почетное наименование «Курская». В марте 2025 года президент России Владимир Путин назначил генерала Гудкова заместителем главнокомандующего ВМФ России.

Назначение произошло во время посещения президентом Путиным атомной подлодки «Архангельск». Тогда глава государства высоко оценил итоги деятельности Михаила Гудкова на посту командира 155-й бригады морской пехоты. «Бригада является одной из лучших, на мой взгляд, в вооруженных силах. По мнению министра обороны, начальника Генерального штаба, то, чего добился генерал-майор Гудков, должно тиражироваться и на другие подразделения вооруженных сил, и прежде всего, конечно, на подразделения морской пехоты, которая в целом воюет отлично»,— сказал господин Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Владимир Путин во время посещения атомного подводного крейсера «Архангельск» (март 2025 года)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости Президент Владимир Путин во время посещения атомного подводного крейсера «Архангельск» (март 2025 года)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Он поручил генерал-майору Гудкову передать свой боевой опыт другим подразделениям. «Задача простая, хотя и масштабная: нужно, несмотря на то что все морпехи показывают себя самым наилучшим образом, но все эти подразделения нужно довести до того уровня боеготовности и эффективности, до которого вы довели 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота»,— сказал Владимир Путин, обращаясь к Михаилу Гудкову. Верховный главнокомандующий тогда также сообщил, что в зону ответственности генерала Гудкова «будет входить командование всей морской пехотой военно-морского флота и всеми ракетными и артиллерийскими береговыми войсками».

Алексей Чернышев, Владивосток