Верховный лидер Ирана появился на публике впервые с начала войны с Израилем

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи побывал в Тегеране на религиозной церемонии по случаю Ашуры, дня траура и скорби у мусульман-шиитов. Об этом сообщает Reuters. По информации СМИ, он появился на публике впервые начала войны Израиля и Ирана, которая началась 13 июня и длилась 12 дней.

Как писал Bild, господин Хаменеи укрылся в бункере вскоре после начала ударов Израиля по иранской территории. Он не выходил оттуда больше трех недель. В Иране за это время начали распространяться слухи о серьезной болезни аятоллы и даже о его возможной смерти, указывал Bild.