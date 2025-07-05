Bild: лидер Ирана Хаменеи почти месяц прячется в бункере

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не появлялся на публике уже 25 дней, пишет Bild. За это время господин Хаменеи выпустил два видеообращения к народу, но оба ролика были записаны из убежища, утверждает издание.

По информации Bild, лидер Ирана укрылся в бункере вскоре после начала ударов Израиля по иранской территории 13 июня. Эксперты полагают, что он не выходит из своего бункера по соображениям безопасности. В Иране при этом распространяются слухи о серьезной болезни аятоллы и даже о его возможной смерти, но подтверждения этому пока нет, указывает Bild.

Израиль называл целью своей операции «Народ как лев» уничтожение ядерных и оборонных объектов Ирана. 22 июня США ударили по ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. 24 июня американский президент Дональд Трамп заявил, что две страны договорились прекратить огонь. 26 июня Али Хаменеи поздравил иранцев с победой над Израилем и США.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Иран в фазе отрицания».