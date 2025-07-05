Американец Татер уехал в Прагу после лечения в московской психбольнице

Американец Джозеф Татер после выписки из московской психбольницы уехал в Стамбул, затем оттуда — в Прагу. Он не планирует возвращаться в Россию, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Помимо американского гражданства, господин Татер также имеет чешское, уточнил собеседник агентства. Информацию о местонахождении Джозефа Татера подтвердила его адвокат Полина Власюк.

В августе прошлого года господин Татер приехал в московский отель Radisson Blu Olimpyiskiy без миграционной карты. После отказа в заселении мужчина стал вести себя агрессивно, и работники отеля вызвали полицию. Сообщалось, что в отделении господин Татер отказался предоставить удостоверение личности, а затем напал на одного из правоохранителей.

Американца принудительно госпитализировали в психиатрическую больницу. В июне ТАСС сообщал, что Джозеф Татер выписался из специализированного стационара и покинул территорию РФ.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Американец нашел убежище в психушке».