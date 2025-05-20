Reuters назвало имена американцев, которые могут попасть в список на обмен с РФ

Агентство Reuters опубликовало список из девяти человек, которых, по данным источника агентства, США хотят вернуть в рамках обмена заключенными с Россией. Этот вопрос 19 мая обсуждали президенты Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора.

Как пишет Reuters, некоторое время назад Вашингтон уже предоставил Москве список граждан, которых хотел бы включить в обмен:

Стивен Джеймс Хаббард , 73 года. В октябре 2024 года российский суд приговорил его к шести годам и десяти месяцам лишения свободы. Его признали виновным в участии в боевых действиях на Украине в качестве наемника на стороне ВСУ. При этом его семья отрицала эту информацию. По их словам, Хаббард жил в украинском Изюме с 2014 года, где и был задержан в 2022 году. Власти США признали его задержание незаконным.

, 73 года. В октябре 2024 года российский суд приговорил его к шести годам и десяти месяцам лишения свободы. Его признали виновным в участии в боевых действиях на Украине в качестве наемника на стороне ВСУ. При этом его семья отрицала эту информацию. По их словам, Хаббард жил в украинском Изюме с 2014 года, где и был задержан в 2022 году. Власти США признали его задержание незаконным. Роберт Гилман . Бывший морской пехотинец в октябре 2022 года был признан виновным в нападении на полицейского в состоянии алкогольного опьянения. Уже после приговора, как постановил суд, он напал на сотрудника колонии, инспектора в СИЗО, а также следователя. За эти эпизоды его приговорили к лишению свободы на восемь лет.

. Бывший морской пехотинец в октябре 2022 года был признан виновным в нападении на полицейского в состоянии алкогольного опьянения. Уже после приговора, как постановил суд, он напал на сотрудника колонии, инспектора в СИЗО, а также следователя. За эти эпизоды его приговорили к лишению свободы на восемь лет. Гордон Блэк . Действующий старший сержант армии США. Его задержали в России в мае 2024 года. Суд признал его виновным в краже 10 тыс. руб. у его российской супруги и угрозах убить ее. Его приговорили к трем годам и девяти месяцам лишения свободы (затем срок сократили до трех лет и двух месяцев).

. Действующий старший сержант армии США. Его задержали в России в мае 2024 года. Суд признал его виновным в краже 10 тыс. руб. у его российской супруги и угрозах убить ее. Его приговорили к трем годам и девяти месяцам лишения свободы (затем срок сократили до трех лет и двух месяцев). Дэниэл Джозеф Шнайдер . В сентябре прошлого года российский суд приговорил его к шести годам лишения свободы за похищение собственного сына. Согласно постановлению суда, гражданин США пытался покинуть Россию с четырехлетним ребенком, не получив разрешения его матери.

. В сентябре прошлого года российский суд приговорил его к шести годам лишения свободы за похищение собственного сына. Согласно постановлению суда, гражданин США пытался покинуть Россию с четырехлетним ребенком, не получив разрешения его матери. Джозеф Татер. Изначально его арестовали на 15 суток за оскорбление персонала в московском отеле. Сам он вину не признал. В отделении полиции, как сообщалось позднее, он напал на одного из правоохранителей. В апреле Мещанский суд отправил его на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Изначально его арестовали на 15 суток за оскорбление персонала в московском отеле. Сам он вину не признал. В отделении полиции, как сообщалось позднее, он напал на одного из правоохранителей. В апреле Мещанский суд отправил его на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Майкл Трэвис Лик . В прошлом был десантником ВС США. В последние годы — вокалист группы «Лови ночь». В разное время он продюсировал российские группы Louna, «Тараканы!» и «Слот». В России живет с 2014 года. Летом 2023 года его обвинили в сбыте наркотиков. В июле прошлого года американца приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

. В прошлом был десантником ВС США. В последние годы — вокалист группы «Лови ночь». В разное время он продюсировал российские группы Louna, «Тараканы!» и «Слот». В России живет с 2014 года. Летом 2023 года его обвинили в сбыте наркотиков. В июле прошлого года американца приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Роберт Вудлэнд . Усыновленный американцами в России гражданин США вернулся в РФ в 2020 году. Он работал учителем английского языка. В июле 2024 года его приговорили к двенадцати с половиной годам лишения свободы по обвинению в покушении на сбыт 46 кг мефедрона. Вину он признал частично. Позднее срок тюремного заключения сократили до девяти с половиной лет.

. Усыновленный американцами в России гражданин США вернулся в РФ в 2020 году. Он работал учителем английского языка. В июле 2024 года его приговорили к двенадцати с половиной годам лишения свободы по обвинению в покушении на сбыт 46 кг мефедрона. Вину он признал частично. Позднее срок тюремного заключения сократили до девяти с половиной лет. Евгений Спектор . До 2021 года возглавлял совет директоров компании «Медполимерпром», специализирующейся на производстве препаратов против рака. В феврале 2020 года его обвинили в посредничестве в даче взятки. Американец заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. В июне 2021 года суд приговорил фигуранта к четырем годам колонии строгого режима. В декабре прошлого года суд приговорил его к 13 годам заключения по другому делу — о шпионаже в пользу США. Как писал «Ъ», обжаловать решение суда он не стал.

. До 2021 года возглавлял совет директоров компании «Медполимерпром», специализирующейся на производстве препаратов против рака. В феврале 2020 года его обвинили в посредничестве в даче взятки. Американец заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. В июне 2021 года суд приговорил фигуранта к четырем годам колонии строгого режима. В декабре прошлого года суд приговорил его к 13 годам заключения по другому делу — о шпионаже в пользу США. Как писал «Ъ», обжаловать решение суда он не стал. Дэвид Барнс. В феврале 2024 года его приговорили к 21 году лишения свободы по обвинению в жестоком обращении со своими сыновьями в США. Основанием для задержания стало обращение его бывшей жены и матери детей, гражданки России.

В феврале 2024 года его приговорили к 21 году лишения свободы по обвинению в жестоком обращении со своими сыновьями в США. Основанием для задержания стало обращение его бывшей жены и матери детей, гражданки России. Андре Хачатурян. Был задержан в 2021 году при досмотре багажа по пути из Калифорнии в Ереван через Москву. При нем обнаружили огнестрельный пистолет. Мужчина утверждал, что имел разрешение на хранение оружия по законам США, но его якобы заставили оформить российскую визу в аэропорту, выведя из транзитной зоны. В феврале 2023 года его приговорили к восьми годам колонии по обвинению в контрабанде оружия.

Лусине Баласян