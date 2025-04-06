Суд в Москве отправил напавшего на полицейских американца в психбольницу

Гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейского в Москве, принудительно госпитализировали по просьбе врачей больницы имени Н. А. Алексеева. У него выявили психические расстройства. Решение принял столичный суд, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @moscowcourts Фото: @moscowcourts

15 марта комиссия психиатров выявила у Джозефа Татера напряженность, импульсивность, бредовые идеи, преследования, отсутствие критики к своему состоянию и другие расстройства. Представитель американца назвал решение о госпитализации незаконным и необоснованным. В документах также говорится, что Джозеф Татер проходил экспертизу в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. П. Сербского.

25 марта сообщалось, что Джозефа Татера освободили из СИЗО и избрали для него меру пресечения в виде подписки о невыезде. Судебное заседание пройдет 14 апреля. По его итогам Джозефа Татера могут отправить на принудительное лечение, если суд примет решение о невозможности рассмотрения уголовного дела из-за диагноза обвиняемого.

Джозефа Татера задержали в Москве в августе прошлого года по делу о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Он пытался заселиться в отель Radisson Blu Olimpyiskiy без миграционной карты. При этом он вел себя агрессивно, из-за чего работники отеля вызвали полицию. Он отказался предъявить документы сотрудникам правоохранительных органов, а после напал на одного из них.

В России Джозеф Татер хотел получить политическое убежище. Он не признал себя виновным в нападении на полицейского. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.