Американец нашел убежище в психушке

Гражданину США Джозефу Татеру, приехавшему в прошлом году в Россию для того, чтобы, как уверяет американец, получить политические убежище, предстоит пройти принудительное лечение в психиатрической клинике. Господин Татер оказался под судом по делу о нападении на сотрудника полиции, однако эксперты нашли у него психическое расстройство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джозеф Татер не признает, что напал на сотрудницу полиции, и уверяет, что искал в России убежища

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Джозеф Татер не признает, что напал на сотрудницу полиции, и уверяет, что искал в России убежища

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Мещанском суде столицы в понедельник, 14 апреля, до позднего вечера рассматривалось уголовное дело гражданина США и Чехии Джозефа Татера, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Джозеф Татер был задержан 12 августа 2024 года, сначала по административному делу. Через два дня Мещанский суд Москвы признал его виновным в совершении мелкого хулиганства (ч. 1 ст. 20.1 КоАП) и арестовал на 15 суток. Помимо этого, в отношении американца было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти.

По данным следствия, в августе прошлого года господин Татер приехал в столицу. Через какое-то время он отправился в отель Radisson Blu Olimpyiskiy, где намеревался снять номер. Однако, как выяснилось, при себе у него не оказалось миграционной карты. После отказа в регистрации американец, по материалам дела, стал вести себя агрессивно, матерился, и работники отеля вызвали полицию. В ОМВД господин Татер отказался предоставить удостоверение личности, а затем ударил сотрудницу полиции.

Обвиняемый не признал вину в нападении на полицейского. Он также заявил, что хотел получить в России политическое убежище, но не успел оформить необходимые документы из-за ареста.

В ходе расследования господин Татер проходил стационарное обследование в клинической больнице им. Н. А. Алексеева, врачи которой выявили у него психическое расстройство. Позже диагноз подтвердили и специалисты Национального исследовательского центра им. В. П. Сербского. 6 апреля 2025 года суд принудительно госпитализировал фигуранта. Адвокат обвиняемого Полина Власюк сочла это решение незаконным. Защита его обжаловала, но добиться отмены не смогла.

В Мещанском суде представители гособвинения в самом начале заседания ходатайствовали о закрытии процесса. Они аргументировали это тем, что в ходе слушаний будет обсуждаться диагноз подсудимого, а также будут оглашены личные данные потерпевшей, которая является действующим сотрудником полиции. Защита возражала против этого ходатайства и просила суд удалить слушателей из зала непосредственно во время оглашения диагноза. Сам господин Татер заявил, что он не против обнародования своего медицинского состояния. Суд, однако, встал на сторону прокуроров и удалил из зала посторонних. В итоге, как и настаивало гособвинение, господин Татер был отправлен на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Адвокаты заявили, что данное решение будет обжаловано.

Ефим Брянцев