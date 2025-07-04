Загранпаспортам дали право на ошибку

Суд разрешил россиянам не обращать внимания на мелкие ошибки в загранпаспортах. В прошедшем туристическом сезоне опечатки или неправильные формы цифр неоднократно приводили к срыву отпусков у граждан. Но сейчас сложилась практика, когда кассационные суды почти во всех случаях встают на сторону россиян, говорят собеседники “Ъ FM”. Так, в одном из последних разбирательств суд обязал МВД возместить семейной паре стоимость потерянного отдыха и моральный ущерб. В загранпаспорте супруги по ошибке был указан мужской пол. Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Новые правила выезда за границу вступили в силу в конце 2023-го. После этого пограничники получили право изымать загранпаспорта из-за опечаток. Уже в прошлом году туроператоры сообщали, что проблема приобрела «лавинообразный характер»: ошибки находили и в машиночитаемой строке, и в графах с полом, датой рождения, именем и местом рождения. Шансы вернуть стоимость путевки через суд почти стопроцентные, если ошибку совершили именно в МВД, а не сам гражданин при подаче заявления, отмечает юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская. Она представляла интересы путешественницы, в загранпаспорте которой по ошибке указали мужской пол:

«Загранпаспорт изымают, этот момент оспорить не получится. Но в дальнейшем гражданин может обратиться в суд и изыскать эти убытки. Ответственность с государственного органа здесь не может быть снята. Есть понятие "причинитель вреда". В большинстве случаев ошибаются не граждане. Потому что все-таки очень многие данные через "Госуслуги" заполняются автоматически. Ошибка допускается именно со стороны государственного органа».

“Ъ FM” в прошлом году рассказывал о деле туристки из Югры, которая в первой инстанции отсудила у МВД почти 150 тыс. руб. за ошибку в загранпаспорте и несостоявшийся отдых в Таиланде. Но в итоге дело тоже дошло до кассации. Процесс длится уже больше года. Защита рассчитывает взыскать еще судебные издержки, но и там представитель от МВД хочет оспорить заявления. Истице надо было смотреть, когда получала загранпаспорт, приводит позицию ведомства адвокат туристки Владимир Александров: «Нам попался принципиальный представитель МВД. Она привела свидетеля, которая занималась выдачей паспорта. Я спрашиваю: "Предусмотрена ваша ответственность?" Она говорит: "Да". Дальше: "А ответственность получателя паспорта есть?" — "Нет". Даже когда я стоял в территории кассации, мы разговаривали с коллегами и прокурором. Он удивился: зачем она вгоняет в долги еще и МВД, понимая, что это бессмысленно, еще больше судебных издержек за поездку в Челябинск».

Зачастую, если ошибка в паспорте встречается только у одного человека, выехать на отдых не может вся семья. Как правило, тур приобретается для совместной поездки одним договором и это зависимая сделка. Суды могут постановить возместить всю стоимость, таких решений уже несколько десятков. Хотя не каждый раз они удовлетворяют позицию истцов полностью, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян: «Проходят и слушания, когда суды встают на сторону, частично удовлетворяя требования только по вполне конкретному пострадавшему. При этом за последний год количество таких ошибок существенно снизилось. Частично туроператоры взяли на себя обязанность, которая не предусмотрена законом, но лучше лишний раз посмотреть на документ, убедиться в том, что нет ошибок. И если таковые есть, туриста отправить оперативно заменить паспорт».

Подобных процессов действительно стало ощутимо меньше, соглашается вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов: «Территориальные управления просуживали до кассации, боролись до последнего. Видимо, это была установка их юридических служб. Всплеск этих ошибок почему-то приходился на определенный промежуток времени. Все эти случаи уже просудились, а новых ситуаций практически не встречалось. Видимо, это был период какого-то, может быть, технического сбоя».

МВД опровергало информацию о сбое и массовых ошибках в загранпаспортах. Ведомство также обещало рассматривать обращения россиян, которые нашли в документах опечатки, в кратчайшие сроки.

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Александра Абанькова, Владислав Викторов