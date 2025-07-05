Эрдоган: Азербайджан не хочет эскалации конфликта с Россией

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его азербайджанский коллега Ильхам Алиев настроен на урегулирование противоречий, возникших у его страны с Россией. По его словам, президент Азербайджана сообщил ему об этом в ходе недавней встречи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев

Фото: Azerbaijani Presidential Press Office / AP Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев

Фото: Azerbaijani Presidential Press Office / AP

«Он не сторонник преследования и эскалации этого вопроса. Из заявлений Ильхама я понял это», — сказал господин Эрдоган (цитата по «РИА Новости»).

Президент Турции уточнил, что вопрос взаимоотношений Баку и Москвы был включен в повестку встречи с Ильхамом Алиевым в рамках саммита Организации экономического сотрудничества. «Мы будем продолжать поддерживать конструктивные шаги... Кавказ больше не может терпеть новый конфликт», — подчеркнул Реджеп Эрдоган.

Он добавил, что Турция внимательно следит за напряженностью в отношениях и призывает стороны не допустить «непоправимого ущерба» взаимоотношениям.