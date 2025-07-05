Telegraph: Израиль скрыл данные об ударах Ирана по пяти военным объектам

Иранские ракеты ударили по пяти военным объектам на территории Израиля за время 12-дневной войны, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на спутниковые данные, предоставленные Университетом штата Орегон. Израильские власти не сообщали об этих ударах, отмечает издание.

Согласно публикации, иранские ракеты поразили пять военных объектов на севере, юге и в центральной части Израиля. Утверждается, что среди них — авиабаза, центр сбора разведданных и логистическая база.

В ЦАХАЛ не стали комментировать информацию об атаках на военные базы. При этом там подчеркнули, что все подразделения сохраняли функциональность в течение всей операции израильской армии, говорится в статье. Ранее израильская армия заявила, что силы ПВО перехватили 86% выпущенных Ираном ракет и 99% иранских БПЛА.