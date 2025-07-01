ЦАХАЛ: ПВО Израиля перехватила 99% иранских БПЛА

Силы ПВО Израиля в период недавней эскалации перехватили 86% выпущенных Ираном ракет, еще выше показатели по перехвату беспилотников, заявил арабоязычный представитель Армии Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи. Он назвал это «рекордом на международном уровне». Всего из Ирана запустили порядка 500 ракет.

Представитель ЦАХАЛа утверждает, что израильские ПВО «добились серьезных успехов». «Иран запустил более тысячи дронов в направлении наших территорий... более 99%, были перехвачены»,— рассказал «РИА Новости» господин Адраи.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», которая была нацелена на объекты иранской ядерной и оборонной промышленности. В ответ Иран нанес удары по израильской территории. 22 июня США присоединились к боевым действиям и ударили по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. 24 июня, после 12 дней взаимных ракетных обстрелов, Иран и Израиль договорились о перемирии.

Подробности — в материале «Ъ» «Израиль выглядывает из окопа».