Импортные цветы распустятся ценой

Импортные цветы могут подорожать. Это произойдет если Минсельхоз повысит пошлины на растения из-за рубежа. 4 июля этого не исключила глава ведомства Оксана Лут в ходе выступления на Всероссийском дне поля. Она напомнила, что министерство в конце 2024 года продлило действие 20-процентных тарифов. Они распространяются на поставки срезанных цветов и бутонов из недружественных стран. При этом размер сбора за 1 кг должен быть не менее €1,3. До этого ставка была в четыре раза ниже — 5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

По данным Национальной ассоциации цветоводов, тариф может вырасти до 35%. Эту информацию, как утверждают в организации, уже подтвердили в Минсельхозе. Мера может стать подспорьем для российских производителей, отмечает исполнительный директор ассоциации Виктория Крылова: «Если повысят цены на импортный цветок, отечественным производителям это пойдет на пользу. Другой вопрос, что, возможно, это просто ответные санкции. Россия является участником Евразийского экономического союза, в связи с чем возможно изменение логистических маршрутов, и импорт в Россию по-прежнему будет приходить по 5%.

Поскольку мера уже была введена, сейчас действует повышенная ставка таможенной пошлины 20%, но она оказалась не очень эффективна. Отечественный цветок на рынке занимает 20%, и очень нужна поддержка государства. Поэтому будем надеяться, что какие-то другие меры сработают. В частности, Национальная ассоциация цветоводов по запросу министра сельского хозяйства подготовила экономическую модель цветочного предприятия, которая показывает необходимость продления срока льготного кредитования, с восьми до 15 лет».

В 2024 году производство тепличных цветов в России выросло на 11% — до 437 млн штук, подсчитала Ассоциация теплиц России. В стране в основном выращивают розы, тюльпаны, хризантемы, герберы и лилии. В то же время крупнейшими экспортерами цветов в Россию стали Нидерланды и Казахстан. Королевство поставило 32 тыс. т, Казахстан — 28 тыс. т. Для Астаны это 50-кратный рост объемов поставок.

Впрочем, по словам владелицы группы компаний «Королевские оранжереи» Ирины Роговцевой, главная проблема отрасли сейчас не высокие пошлины, а снижение интереса со стороны потребителей: «Мне кажется, за последний период времени нам столько раз все повышали, что мы только охаем и опять идем дальше. Цветочный товар поступает — это все-таки Нидерланды. Как-то мы, видимо, с ними договариваемся. Также оттуда поступают цветы из Америки, Эквадора, Кении — вот это основные поставщики срезанных цветов.

Все остальные поставки обеспечивают небольшие европейские страны: Италия, Польша, Бельгия. Но поступления очень незначительные. В первые этапы переходного периода были большие трудности из-за долгой логистики. Но потом все как-то наладилось. Нельзя сказать, что на рынок что-то не попадает. Ассортимент очень широкий, но цены выросли. Спрос падает на все, но, наверное, это другой вопрос. Покупательная способность снизилась».

По прогнозам цветоводов, к 2030 году доля отечественных цветов на рынке может вырасти до 40% . Сейчас в стране работают более 135 тепличных хозяйств, выращивающих цветы на общей площади 325 га, сообщало агентство ТАСС.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Валерия Калинина