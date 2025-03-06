Мужчины выбирают цветы

Только 43% опрошенных дам хотят получить цветы на 8 марта. Об этом говорят результаты исследования компании Mamba. Почти треть женщин мечтает о путешествиях или свидании, около четверти — об украшениях, а 13% не отказались бы от денег. Худшими подарками опрошенные считают, в частности, виртуальные открытки и наборы с гелем для душа. А вот 65% мужчин уверены, что цветы — лучший подарок, несмотря на их подорожание. Тему продолжит Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным Ассоциации российских флористов, стоимость цветов в России к 8 марта выросла в среднем на 5-10%. Тюльпаны будут стоить около 80-120 руб. за штуку, а розы — 300-350 руб. Судя по опросам, самим щедрыми являются москвичи. В среднем житель столицы готов потратить на подарок почти 7 тыс. руб., а еще около 5 тыс. руб. — на цветы.

В последние несколько лет наметился тренд и на сладкие сюрпризы, отмечает руководитель отдела по привлечению и сопровождению партнеров маркетплейса цветов и подарков Flowwow Вероника Перетягина: «Традиционно дарят тюльпаны, французские и пионовидные розы, гортензии. Стабильно популярны такие букеты с ирисами, гвоздиками. Мы видим также, что увеличиваются продажи альтернатив. Очень хорошо покупали сухоцветы, растения в горшках, луковичные растения в корзинах. В 2024 году, например, из 10 заказов в девяти были цветы. 10-й — сладости. Очень популярна клубника в шоколаде, бенто-торты и различные наборы сладостей. Дубайский шоколад тоже является трендом».

Согласно опросам, 8 марта более активно отмечают в коллективах, чем 23 февраля. В 2025 году почти 70% мужчин намерены поздравить своих коллег-женщин, рассказала представитель пресс-службы Superjob Юлия Моторыкина: «У каждого второго ответившего на предприятии будут дарить дамам подарки или цветы. 24% рассказали, что накроют праздничный стол, а 27% готовят торжественную речь. О намерении поздравлять женщин на работе чаще остальных сообщали мужчины 45 лет — 72%. Причем предполагаемый формат праздника в данном случае — праздничный стол и поздравления. Мужчины от 35 лет до 44 лет чаще выбирают цветы или подарки. Чем выше доход, тем чаще мужчины организовывают фуршет и одаривают женщин».

В 2024 году, по данным «Работы.ру» и «ЮMoney», самым уместным подарком коллегам на 8 марта большинство россиян назвали цветы. Более половины дарили также сертификаты на покупки, а 47% — угощения и сладости. Средний чек на корпоративные презенты в 2024-м составил почти 4 тыс. руб. В 2025 году наблюдается тенденция на практичные подарки сотрудникам, подчеркивает гендиректор компании «АМК Перспектива» Юлия Артемьева: «Больше всего заказывали подарочных наборов с ароматическими диффузорами и свечами, фарфоровой посудой, чайные и кофейные пары. Много было подарочных боксов сладких. Ориентир был на полезные подарки. Выстрелили еще презенты с косметичками из натуральной кожи. В среднем бюджеты в этом году, кстати, выросли. Больше было заказано дорогих наборов — по 10 тыс. руб.. Но в среднем более массовый сегмент — это в районе 3 тыс. руб.».

Но не все мужчины планируют отмечать 8 марта. Как сообщают аналитики приложения Mamba, каждый 10-й намерен сбежать от праздничной суеты на дачу, в баню или на рыбалку.

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Далила Цельбель