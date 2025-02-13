Тюльпаны распустили цены

В России подрожали тюльпаны. Их средняя цена практически сравнялась с розами. В феврале стоимость одного тюльпана превысила 230 руб. Сейчас роза всего на 7% дороже, хотя еще год назад разрыв был почти в 40%. Об этом сообщил маркетплейс Flowwow. Тенденцию подтвердили собеседники “Ъ FM”. Тюльпаны привозят в основном из Европы. В июле 2024 года Россия повысила таможенную пошлину на срезанные цветы из недружественных стран до 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Но есть и другие причины роста цен на тюльпаны, в том числе неурожай в Нидерландах, отметила руководитель отдела по привлечению и сопровождению партнеров маркетплейса Flowwow Вероника Перетягина: «В феврале 2024 года стоимость одного тюльпана составляла где-то 184 руб., Сейчас — уже 232 руб., то есть подорожание на 26%. И мы видим, что цена тюльпана уже почти сравнялась с розой. Для примера: цена розы в прошлом году была где-то в районе 255 руб., в этом году розы даже чуть-чуть подешевели и стоят 248 руб. за штуку. Одновременно с этим мы также видим рост и в среднем чеке примерно на 12,5%.

А с чем связана такая динамика? Продавцы связывают рост цен, безусловно, с инфляцией, с введением НДС для тех предпринимателей, которые на упрощенной налоговой системе обложения, ну и ко всему прочему сюда еще добавляется то, что в Нидерландах был неурожай и, соответственно, сейчас дефицит луковиц».

После 2022 года доля иностранных тюльпанов на российском рынке сократилась. Российские цветы сейчас занимают долю в 50%, оценивали собеседники издания Shopper’s. Однако сами луковицы все равно привозят из-за рубежа. И не все сорта хорошо растут в России, так что многие отечественные производители тюльпанов пока не могут составить конкуренцию зарубежным, говорит владелица группы компаний «Королевские оранжереи» Ирина Роговцева: «Отпускные цены для нас, которые работают в розницу, уже составляют от 100 руб. до 150-160 руб. за некоторые сорта. А если французские, высокие, длинные, там отпускная цена вообще только 200 руб. и 400 руб. — это у оптовика. Плюс торговая наценка. На прилавке эти тюльпаны не могут продаваться ниже этой закупочной цены. Нидерландские — тут все зависит от евро, от доллара, от перевозки. Это очень важно, потому что у них сейчас тоже очень дорогой газ для обогрева теплиц, и электричество дорогое. Изменения есть и в транспортных компаниях, в логистике, таможенном законодательстве.

Насколько сейчас конкурентоспособны российские тюльпаны? Фермеры наши говорят о том, что, во-первых, в любом случае посадочный материал, то есть сама луковица, все равно голландской, европейской селекции. Наших сортов еще очень мало и они не сильно конкурентоспособны. Но некоторые виды не дорастают здесь почему-то тоже, они не успевают созреть, они очень мелкие. Розничная торговля часто отказывается».

При этом две трети россиян не откажутся от покупки цветов, даже несмотря на рост цен, пишет РБК со ссылкой на опрос Flowwow. Магазины в свою очередь стали по-другому собирать букеты: например, включать менее известные сорта роз, которые подорожали не так сильно. Стоимость букетов на 8 марта 2025 года, по оценкам игрока, будет на 25% выше, чем в 2024-м.

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Елена Иванова