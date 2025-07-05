Трамп подписал «большой прекрасный билль»

Президент США Дональд Трамп подписал закон о госрасходах, который предусматривает повышение потолка госдолга страны на $3,3 трлн и введение других бюджетно-налоговых мер. Президент заявил, что принятие закона стало «величайшей победой» в истории страны.

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Фото: Leah Millis / Reuters Президент США Дональд Трамп (в центре)

Фото: Leah Millis / Reuters

«Это триумф демократии в день рождения демократии. И я должен сказать, что люди счастливы»,— сказал господин Трамп с балкона, выходящего на лужайку Белого дома (цитата The Hill).

Подписание прошло в торжественной обстановке, поскольку в США 4 июля празднуется День независимости. Над Белым домом пролетели два бомбардировщика B-2, которые участвовали в атаке на Иран 22 июня. В церемонии участвовали первая леди Мелания Трамп, республиканцы-конгрессмены и другие политики.

Этот закон стал причиной публичной ссоры между Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском. Принятие законопроекта в Конгрессе заняло 24 часа «переговоров и выкручивания рук», сообщало NBC News. Господин Трамп прозвал программный документ «большим прекрасным биллем», а лидер демократов в парламенте Чак Шумер заявил, что он должен называться «большой уродливой изменой».

Подробнее — в материале «Ъ» «Билль или не билль».