У планшетов все хорошо сложилось

Продажи планшетов в первом полугодии замедлились до 8% против 30% годом ранее. Наиболее продаваемыми стали устройства Huawei, Samsung и Redmi. При этом средняя цена сократилась на 3%, что тоже могло способствовать увеличению продаж. Аналитики считают, что емкость рынка почти достигла своего потолка, а к концу года темпы роста могут замедлиться на фоне инфляции и смещения интереса в сторону других устройств, например, ноутбуков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Продажи планшетов в России за первое полугодие 2025 года выросли на 8% год к году, по данным «М.Видео-Эльдорадо». Так, в совокупности за период было продано 1,5 млн устройств на сумму 28,3 млрд руб. При этом в количественном выражении рынок вырос на 4%, а средняя цена снизилась на 3% — до 19,4 тыс. руб.

Наиболее продаваемыми стали планшеты от компании Huawei, на них пришлось 14% доли от всего рынка в штуках, говорят в группе. На втором и третьем месте расположились Samsung (12%) и Redmi (11%). По распределению выручки на первом месте — устройства компаний Apple и Huawei, по 17%, затем Samsung с долей выручки в 16% и Redmi — с 10%.

При этом в первом полугодии 2024 года прирост в штуках составлял почти 30% по сравнению с тем же периодом 2023 года, напоминает старший бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Артур Махлаюк: «Наблюдаемый рост в штучном выражении кажется не очень значительным».

Ранее “Ъ” писал, что в 2024 году продажи планшетов в России достигли рекордного значения в 3 млн устройств при выручке более 60 млрд руб. (см. “Ъ” от 6 февраля). В 2023 году рост рынка отмечали на 32% в штуках и на 30% в деньгах. Тогда было продано 2,4 млн планшетов на общую сумму 49,8 млрд руб. (см. “Ъ” от 15 января 2024 года).

«Один из заметных трендов сейчас — снижение спроса на устройства Apple. Лидеры — Honor, Readmi, Samsung — активно прирастали в первом полугодии в ценовом сегменте до 20 тыс. руб. за счет выгодных предложений»,— отмечает директор департамента персональных систем OCS Александр Логинов.

Другие участники рынка подтверждают тренд на снижение темпов прироста. По данным МТС, за первое полугодие продажи планшетов в штуках на рынке увеличились всего на 3% год к году. Так, за период всего продали 1,4 млн устройств на сумму 26,2 млрд руб., отметили там.

Спрос на планшеты растет из-за увеличения количества моделей в доступном ценовом сегменте, что, в свою очередь, влияет на снижение средней цены, и из-за увеличения мощностей устройств, считают в МТС.

В «Ситилинке» также отмечают, что снижение цен на устройства обусловлено укреплением рубля.

Возросшая популярность планшетов Huawei связана с увеличением рекламной активности компании в России, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. При этом резкого роста или падения рынка планшетов не стоит ждать, говорит господин Махлаюк. По его словам, сейчас отрасль находится «на плато»: спрос будет поддерживаться, но емкость рынка почти достигла своего потолка (около 3 млн устройств). «При благоприятном сценарии по итогам года рынок может вырасти на 5%, при негативном (ослабление рубля, рост ключевой ставки, усиление инфляции) — сократиться на 10–15%»,— прогнозирует он. Во второй половине года спрос на планшеты, скорее всего, замедлится из-за смещения интереса в сторону ноутбуков перед началом учебного сезона, считает господин Логинов.

«Продажи планшетов за исключением 2023 года в целом не имели высокого роста из-за того, что потребители предпочитают большие смартфоны»,— говорит господин Кусков. Он считает, что тенденция на замедление темпов роста продаж планшетов сохранится до конца 2025 года, так как «все, кому нужно было, уже купили в прошлом году».

Варвара Полонская, Алексей Жабин