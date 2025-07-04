Gloria Jeans может выйти на рынок ОАЭ

Одежный ритейлер Gloria Jeans разместил на сайте по поиску сотрудников hh.ru вакансии ассистента отдела логистики и администратора офиса в Дубае.

На них первым обратил внимание профильный Telegram-канал Fashion retail. О том, что компания планирует открыть офис в ОАЭ, слышал и один из собеседников “Ъ” на рынке ритейла. В самой Gloria Jeans на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

В задачи ассистента отдела логистики, в частности, будет входить поиск и проведение тендера для выбора оптимальных логистических партнеров для доставки грузов в ОАЭ или из страны. От кандидата требуется опыт работы в сфере международной логистики и знание основ таможенного регулирования эмиратов.

В части вакансий Gloria Jeans местом работы указана Москва, но от кандидатов ждут готовности к переезду в Дубай и «командировкам до 50% рабочего времени». Компания предлагает полный релокационный пакет для переезда.

Gloria Jeans основана в 1988 году Владимиром Мельниковым. На конец 2024 года ритейлер управлял более чем 700 магазинами. Совокупная выручка двух основных юрлиц компании — АО «Корпорация “Глория Джинс”» и АО «Глория Джинс» — в 2024 году составила 86,4 млрд руб., сократившись за год на 10%. Чистая прибыль упала на 74%, до 1,8 млрд руб.

В конце прошлого года “Ъ” стало известно, что ритейлер закрывает часть своих производственных площадок в Ростовской области. Владимир Мельников объяснял остановку производства на швейных фабриках убыточностью. Инвестором бывших предприятий Gloria Jeans в городах Гуково и Зверево Ростовской области стал производитель спецодежды ООО «Булава», входящий в концерн «Калашников».

ОАЭ может стать первой страной за пределами постсоветского пространства, в которой заработает Gloria Jeans. Сейчас помимо России магазины сети, по данным картографических сервисов, есть в Белоруссии, Казахстане и Грузии.

Виктория Колганова