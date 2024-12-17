Gloria Jeans перекраивает производство

Федеральная сеть по продаже одежды в сегменте массмаркета Gloria Jeans закрывает некоторые свои производственные площадки, в частности в Ростовской области. Региональные власти объясняют это попыткой компании оптимизировать бизнес-процессы. Нехватка квалифицированных сотрудников и низкое качество материалов местного производства вынуждают российских ритейлеров из фешен-индустрии переводить пошив коллекций в основном во Вьетнам, Бангладеш, Узбекистан и другие страны с более дешевой рабочей силой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

О планах Gloria Jeans сократить часть производств, в том числе в Ростовской области, сообщил источник “Ъ”, знакомый с ситуацией. По его словам, в этом регионе закрыт швейный цех, например, в Сальске: сотрудникам этого предприятия предложены рабочие места на других фабриках. В Gloria Jeans от комментариев отказались. На сайте ритейлера указано, что сеть владеет 18 фабриками в разных регионах страны.

В министерстве промышленности и энергетики Ростовской области пояснили “Ъ”, что сейчас Gloria Jeans оптимизирует производственный процесс, отказываясь от арендованных производственных мощностей. При этом, утверждают региональные чиновники, объемы выпуска продукции остаются на уровне прошлого года.

По данным СПАРК, по итогам 2023 года совокупная выручка двух основных юрлиц ритейлера — АО «Корпорация "Глория Джинс"» и АО «Глория Джинс» — составила 96 млрд руб., что больше на 22,9% год к году. Основатель сети и его крупный владелец — Владимир Мельников. По собственным данным, число магазинов, находящихся под управлением сети, на осень 2024 года достигло 704.

Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская не исключает, что Gloria Jeans, закрыв часть производств, переводит пошив коллекций на фабрики партнеров либо переносит этот процесс в страны Азии, включая Вьетнам, Бангладеш, Узбекистан. По словам собеседника “Ъ” в фешен-индустрии, сейчас Китай, где ритейлеры отшивали большую часть своих коллекций, менее привлекателен из-за более высокой оплаты труда работникам швейных фабрик, чем в Бангладеш или Узбекистане.

Кроме того, добавляет госпожа Сумишевская, в этих странах есть сырьевая база, так как там выращивается хлопок, а также необходимые производственные мощности. Это, по словам эксперта, решает проблему как с поставкой материалов и фурнитуры, так и несколько оптимизирует издержки, связанные с курсовыми колебаниями валют.

Налаживание швейного производства в России требует много финансовых ресурсов, при этом окупаемость подобных проектов может превышать 20 лет, такого горизонта планирования сегодня у бизнеса нет, отмечает гендиректор Finn Flare Ксения Рясова. Кроме того, по ее словам, российские производители одежды испытывают острый дефицит кадров. «Никто не хочет идти в швеи, потому что это непрестижно, хотя у некоторых специалистов заработок достигает 100 тыс. руб. в месяц»,— добавляет она. По данным сервиса по подбору персонала HeadHunter, к осени 2024 года медианная предлагаемая зарплата швеям в целом по стране составила 67,9 тыс. руб. в месяц, что больше на 16% год к году.

Гендиректор Baon Илья Ярошенко также отметил проблему с подбором персонала. «В отрасли нет достаточного количества обучающих центров, чтобы покрыть потребности компаний, а высших учебных заведений, готовящих специалистов для индустрии, в стране всего два»,— говорит эксперт.

Также проблемы наблюдаются с материалами и фурнитурой для изделий. Российские аналоги не могут предоставить необходимого качества, поэтому фешен-ритейлеры предпочитают закупать их за рубежом, поясняет господин Ярошенко. Это касается и швейного оборудования, которое сейчас становится сложно закупать за рубежом и доставлять его оттуда из-за проблем с трансграничными платежами, добавляет он. При этом, поясняет эксперт, ввозить из-за рубежа в РФ готовые коллекции легче, чем сырье, на импорт которого потребуется несколько месяцев. Это приводит к дополнительным тратам, что постепенно делает завоз обширной номенклатуры сырья и фурнитуры нерентабельным, заключает Илья Ярошенко.

Алина Мигачёва; Роман Никитин, Ростов-на-Дону