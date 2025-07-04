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Коммерсантъ FM
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Против топ-менеджеров Светлинского месторождения ЮКГ возбудили уголовное дело

«Ъ» стало известно о возбуждении уголовных дел против топ-менеджеров Светлинского месторождения, принадлежащего группе компаний «Южуралзолото» (ЮГК). Речь идет о директоре ГОК «Светлинский» Сергее Щелокове и начальнике золотоизвлекательной фабрики Дмитрии Бендике. Обоих обвиняют в нарушении правил охраны окружающей среды, господину Щелокову дополнительно вменяют порчу земли.

Прорыв дамбы технического пруда на Светлинском месторождении произошел 17 апреля

Прорыв дамбы технического пруда на Светлинском месторождении произошел 17 апреля

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прорыв дамбы технического пруда на Светлинском месторождении произошел 17 апреля

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В июле 2024 года «Ъ-Южный Урал» сообщал о требовании прокуратуры возбудить уголовные дела по вышеперечисленным статьям после прорыва насыпной дамбы технического пруда на Светлинском месторождении. Тогда ведомство установило, что дамбу построили с нарушениями и использовали без разрешения.

Из-за прорыва в реки Санарка и Батуровка попали неочищенные стоки золотоизвлекательной фабрики, ущерб оценивали в 3 млрд руб. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что следователи предварительно оценивают ущерб по возбужденным делам в 6 млрд руб.

Советский районный суд Челябинска вчера наложил обеспечительные меры на «Южуралзолото» и другие предприятия, принадлежащие заместителю председателя заксобрания Челябинской области Константину Струкову. По иску генпрокуратуры изъяли акции, доли в уставных капиталах и другого имущества. По данным «Ъ», стоимость активов составляет 200 млрд руб. Правоохранители также возбудили дело о хищении, однако господин Струков пока в нем никак не фигурирует.

Подробнее — в материале «Ъ» «В золоте нашли коррупцию».

Никита Черненко

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