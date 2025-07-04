Против топ-менеджеров Светлинского месторождения ЮКГ возбудили уголовное дело

«Ъ» стало известно о возбуждении уголовных дел против топ-менеджеров Светлинского месторождения, принадлежащего группе компаний «Южуралзолото» (ЮГК). Речь идет о директоре ГОК «Светлинский» Сергее Щелокове и начальнике золотоизвлекательной фабрики Дмитрии Бендике. Обоих обвиняют в нарушении правил охраны окружающей среды, господину Щелокову дополнительно вменяют порчу земли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прорыв дамбы технического пруда на Светлинском месторождении произошел 17 апреля

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Прорыв дамбы технического пруда на Светлинском месторождении произошел 17 апреля

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В июле 2024 года «Ъ-Южный Урал» сообщал о требовании прокуратуры возбудить уголовные дела по вышеперечисленным статьям после прорыва насыпной дамбы технического пруда на Светлинском месторождении. Тогда ведомство установило, что дамбу построили с нарушениями и использовали без разрешения.

Из-за прорыва в реки Санарка и Батуровка попали неочищенные стоки золотоизвлекательной фабрики, ущерб оценивали в 3 млрд руб. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что следователи предварительно оценивают ущерб по возбужденным делам в 6 млрд руб.

Советский районный суд Челябинска вчера наложил обеспечительные меры на «Южуралзолото» и другие предприятия, принадлежащие заместителю председателя заксобрания Челябинской области Константину Струкову. По иску генпрокуратуры изъяли акции, доли в уставных капиталах и другого имущества. По данным «Ъ», стоимость активов составляет 200 млрд руб. Правоохранители также возбудили дело о хищении, однако господин Струков пока в нем никак не фигурирует.

Подробнее — в материале «Ъ» «В золоте нашли коррупцию».

Никита Черненко