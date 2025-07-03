Суд принял иск об обращении в доход государства акций «Южуралзолота»

Советский райсуд Челябинска наложил обеспечительные меры на группу компаний «Южуралзолото» (ЮГК) и 10 других предприятий зампреда законодательного собрания Челябинской области от «Единой России» Константина Струкова. По данным «Ъ» у компаний по иску Генпрокуратуры изъяли акции, доли в уставных капиталах хозяйственных обществ и имущество, полученное коррупционным путем. Рассмотрение иска назначено на 8 июля.

Надзорное ведомство считает, что господин Струков получил контроль над компаниями за счет своей должности и положения в органах госвласти. Сейчас они все оформлены на доверенных лиц и дочь чиновника Александру Струкову.

Накануне «Ъ-Южный Урал» писал о проведенных ФСБ и СКР обысках в офисах «Южуралзолота». Мероприятия связаны с уголовными делами о нарушении природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов. Собеседник «Ъ» отмечал, что за последние годы на предприятиях компании было шесть инцидентов со смертью сотрудников.

После обысков ЮГК сообщило инвесторам, что группа компаний не прекращала работу из-за обысков. После сообщения о требовании Генпрокуратуры изъять бизнес у Константина Струкова акции «Южуралзолота» упали на 17%. 30 июня суд уже взыскал с компании более 100 млн руб. за ущерб, причиненный природе.

Никита Черненко