Начальника орловского ГИБДД приговорили к 3,5 годам лишения свободы

Советский райсуд Орла признал начальника регионального УГИБДД Александра Коршунова виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет колонии), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет колонии) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Его приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима со штрафом в 250 тыс. руб. Также ему запретили три года занимать ряд должностей в правоохранительных органах. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

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Вместе с Александром Коршуновым был осужден бывший замначальника кафедры Орловского юридического института МВД имени В. В. Лукьянова Олег Губенков. За мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет колонии) его приговорили к штрафу на 450 тыс. руб., а также — запрету два года занимать ряд должностей в правоохранительных органах.

Оба осужденных лишены звания полковника полиции.

Как установил суд, с августа 2010 года по март 2023 года Коршунов через доверенное лицо принимал участие в управлении пяти коммерческих организаций, деятельность которых была связана с вопросами ГИБДД и охоты, осуществлял покровительство их деятельности и предоставлял некие преимущества.

Также в 2014–2019 годах Коршунов помог заключению с подконтрольными ему фирмами 16 госконтрактов на обслуживание комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД на 55 млн руб. в сумме.

Кроме того, в 2011–2012 годах Коршунов содействовал размещению подразделений УГИБДД в зданиях, где по его указанию были созданы хозяйственные общества, с выплатой арендной платы последним. Давал указания принимать экзамены на водительские права у учеников подконтрольной ему автошколы ООО «Автостандарт-Плюс».

А еще начальник УГИБДД, занимая должность доцента одной из кафедр Орловского юридического института МВД, не проводил занятия в соответствии с утвержденным расписанием. По указанию Губенкова пары вместо него вели другие работники учебного заведения. В результате их действий институту был причинен ущерб на 260 тыс. руб.

В прениях по уголовному делу государственные обвинители просили назначить Александру Коршунову семь лет колонии общего режима, штраф в 3,2 млн руб. и запрет работать в правоохранительных органах на три года, Олегу Губенкову — аналогичный срок со штрафом в 300 тыс. и двухлетним запретом.

Уголовное дело в отношении Александра Коршунова возбудили в конце 2021 года. Через два года материалы передали на расследование в центральный аппарат Следственного комитета. На тот момент господин Коршунов вину не признавал. В орловском УМВД сообщали, что он отстранен от работы.

Алина Морозова