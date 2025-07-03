Политтехнологу утяжелили урок

Воронежский облсуд ужесточил наказание политтехнологу и бывшему главе фракции «Единой России» в гордуме Роману Жогову. Его двухлетний приговор за фиктивное трудоустройство супруги на завод бывшего коллеги и однопартийца продлен до четырех лет. Осужденный во время рассмотрения дела в облсуде назвал свое уголовное преследование тяжелым жизненным уроком.



Политтехнолог Роман Жогов во время рассмотрения жалобы на приговор в Воронежском областном суде

Фото: Сергей Толмачев

В среду, 2 июля, коллегия из трех судей Воронежского облсуда рассмотрела апелляционное представление прокуратуры и жалобу защиты на приговор бывшего депутата гордумы Романа Жогова. В конце апреля Центральный райсуд Воронежа признал его виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил два года колонии. Облсуд изменил этот приговор: по результату рассмотрения апелляционных представления и жалобы Жогову назначено четыре года колонии общего режима.

В основу уголовного дела политика легли события 15-летней давности. В Следственном комитете считали, что Жогов, являясь замруководителя исполкома «Единой России» и советником губернатора, в 2010 году добился фиктивного трудоустройства своей супруги на опытно-механический завод, которым владел его однопартиец Александр Провоторов. За десять лет ей выплатили 2,4 млн руб. Эта сумма была трактована следствием как ущерб, так как Провоторов якобы полагал, что финансирует партию. Сам Роман Жогов вину не признал и утверждал, что зарплата супруги была надбавкой за его работу в партии. После вынесения приговора его взяли под стражу.

С приговором оказалась не согласна сторона обвинения, запрашивавшая для Жогова семь лет колонии. Во время рассмотрения материалов дела в облсуде представитель гособвинения поддержал необходимость назначения семилетнего наказания. Гособвинитель заявил, что доводы защиты не нашли своего подтверждения, а апелляционные жалобы должны быть оставлены без удовлетворения.

После подачи апелляционного представления с приговором не согласилась и защита Романа Жогова. Выступая в облсуде, его адвокат Олеся Алимкина обратила особое внимание на то, что показание свидетелей, выступавших в рамках рассмотрения дела, свидетельствуют о том, что в партии знали, куда шли деньги Провоторова. Второй защитник Николай Алимкин напомнил, что Провоторов написал заявление против Романа Жогова в весьма специфических обстоятельствах (сам Провоторов был арестован и осужден за обман депутата гордумы Александра Жукова на два года колонии. „Ъ“). «Провоторов не был свободен. Однако, не смотря на это, Провоторов не настаивал на строгом наказании. И за это я ему искренне признателен»,— сказал адвокат. Он подчеркнул, что дело рассматривалось в Центральном райсуде максимально тщательно.

По видеосвязи из СИЗО выступил сам Роман Жогов. Он заявил, что в его действиях отсутствовал корыстный умысел. «По факту таким образом я получал установленную реготделением доплату за высокую интенсивность работы в ее интересах. А Провоторову эти зачисления шли в зачет его пожертвований в фонд поддержки партии. Правдивость моих показаний доказана свидетельскими показаниями. Трудоустройство супруги стало альтернативой трудоустройства меня на ставку помощника депутата по инициативе самого Провоторова. Это было подтверждено им самим на очной ставке и в суде»,— сказал Жогов.

Роман Жогов отметил также, что раскаивается в слепом доверии Провоторову. «Это доверие и согласие дорого мне обошлись. Я лишился самого ценного, что есть в жизни: возможности быть со своей семьей и участвовать в воспитании своего малолетнего ребенка. Я обрек свою семью на тяжелое длительное испытание, потерял работу, здоровье и, возможно, перспективы»,— заявил бывший депутат. Он назвал произошедшее с ним тяжелым уроком.

К сегодняшнему дню с учетом заключения под стражу, домашнего ареста и запрета определенных действий Роман Жогов отбыл два года и почти пять месяцев. Этого хватит, чтобы в скором времени попросить об условно-досрочном освобождении и замене неотбытого срока более мягким наказанием.

Сергей Толмачев