Налоговое бремя облегчает карманы

Как подсчитали в Высшей школе экономики, запланированный в этом году переход к пятиступенчатой шкале НДФЛ сократит темпы прироста доходов населения РФ на 0,4%. Это окажет влияние и на динамику ВВП: в 2024 году на частное потребление пришлось 2,9 процентного пункта из 4,3% экономического роста, годом ранее — 3,8 п.п. из 4,1%. Впрочем, одновременное увеличение доходов государства и как следствие, трат бюджета может отчасти компенсировать потери экономического роста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Повышение налогов на доходы и потребление домохозяйств в этом году при прочих равных приведет к сокращению располагаемых доходов населения и, возможно, к сокращению потребления отдельных видов товаров. К такому выводу пришли аналитики Высшей школы экономики (ВШЭ) в свежем выпуске «Барометра экономического поведения домохозяйств в России». Напомним, главным налоговым изменением, вступающим в силу с этого года и непосредственно затрагивающим интересы домохозяйств, является введение пятиступенчатой шкалы НДФЛ. По сравнению с 2024 годом пороги перехода к более высоким ставкам налогообложения были снижены: переход к ставке 15% осуществляется при достижении суммы налоговых баз порога в 2,4 млн руб. вместо действовавших ранее 5 млн руб. Впервые элемент прогрессии в шкале налога на доходы физлиц, отметим, появился по предложению Владимира Путина в 2021 году: тогда для россиян с доходами менее 5 млн руб. в год ставка осталась на прежнем уровне в 13%, а доходы сверх него начали облагаться по ставке 15%.

В результате усиления прогрессии темп прироста реальных располагаемых доходов населения в этом году, по оценке ВШЭ, может сократиться на 0,4% (без учета сокращения располагаемых доходов из-за планируемого увеличения НДФЛ на проценты по вкладам в банках в 2,3 раза по сравнению с уровнем 2024 года). На самом балансе денежных доходов, расходов и сбережений населения увеличение налогового бремени не сказывается, уточняют авторы исследования, но новации могут привести к сокращению потребления отдельных видов товаров и услуг и одновременно — к увеличению расходов на обязательные платежи и разнообразные взносы. По отдельным видам продукции увеличение налогов на потребление может привести к сокращению потребления и одновременному сокращению налоговых поступлений, что будет способствовать росту сбережений.

В свою очередь, сокращение потребления домохозяйств замедляет рост ВВП. Именно потребление домашних хозяйств обеспечивает около половины российского ВВП (на него пришлось 98,3 трлн руб., или 49,6% ВВП в 2024 году) — это крупнейшая составляющая экономического роста, превосходящая по стоимостному объему государственное потребление (18,9% ВВП), валовое накопление (оно в основном состоит из инвестиций, 26,6% ВВП), экспорт (22,3% ВВП) и импорт (минус 17,9% ВВП). Так, в прошедшем году вклад частного спроса в увеличившийся на 4,3% ВВП составил 2,9 п. п., в 2023 году — 3,8 п. п. из 4,1% прироста экономики. Вместе с тем, поскольку при росте налогов будет увеличиваться государственное потребление, совокупный эффект увеличения налогов на динамику ВВП становится менее определенным.

В перспективе сократить темпы прироста доходов населения может и падение темпов увеличения зарплат. Так, уже в начале этого года рост выплат на крупных и средних предприятиях замедлился — а в марте 2025 года остановился: средние заработки на крупных и средних предприятиях (98 тыс. руб. в месяц) оказались в реальном выражении такими же, как и год назад (100,1% к марту 2024 года). В апреле, по данным Росстата, они вернулись к росту, но вдвое более медленному, чем год назад (4% против 8%).

Это, вероятно, отражает меняющуюся ситуацию на рынке труда — хотя уровень безработицы в мае этого года по сравнению с апрелем снизился до нового минимума в 2,2%, компании, судя по заявлениям сайтов по поиску работы, сократили число открытых вакансий (подробнее см. “Ъ” от 3 апреля). Это, в свою очередь, и сократило темпы прироста зарплат в экономике — поскольку максимальное увеличение происходит при переходе работника на новое место, а не при карьерном росте в своей текущей компании.

Анастасия Мануйлова