Руки вспоминают о работе

Крупнейшие российские онлайн-базы вакансий фиксируют сокращение темпов их прироста при увеличивающемся числе резюме, что может быть одним из признаков постепенного охлаждения экономики из-за жесткой денежно-кредитной политики Банка России. В долгосрочной перспективе, впрочем, спрос на труд все равно будет расти, и это потребует более тщательной подготовки студентов учебных заведений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Спрос на рабочую силу на российском рынке труда начинает сокращаться, однако это не отменяет необходимости планировать предложение труда более тщательно. К такому выводу пришли участники пленарной сессии Форума труда, который в среду стартовал в Санкт-Петербурге.

Как рассказал управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков, уже в середине прошлого года спрос на рабочую силу постепенно начал снижаться и по итогам первого квартала 2025 года этот тренд подтвердился.

«Если раньше число вакансий росло на 40% год к году, то теперь этот показатель упал до 4%. Пока еще рано говорить о том, что мы уходим от "рынка соискателя", но, очевидно, наступает период нового равновесия»,— отметил он. При этом тенденция к активному удержанию сотрудников пока сохраняется, и, как показывает совместное исследование «Авито Работы» и корпоративной академии «Росатома», работники наиболее востребованного работодателями сегмента «синих воротничков» чаще всего (36%) признают главным фактором удержания высокую зарплату.

Схожим образом ситуацию на рынке труда описывают и в hh.ru. Как рассказал GR-директор компании Дмитрий Маркелов, в феврале этого года соотношение активных резюме к вакансиям на платформе hh.ru сравнялось с пятилетним максимумом 2021 года (пять резюме на одну вакансию). Максимальный прирост числа вакансий по сравнению с февралем 2024 года продемонстрировали логистика (+59%), сегмент рабочего персонала (+49%) и туризм, максимальное сокращение числа резюме — в транспорте (–19%), сегменте домашнего персонала (–16%) и сфере информационных технологий (–15%). «Замедление экономики, вызванное в том числе высокой ключевой ставкой Банка России, стабилизировало дисбаланс на рынке труда»,— отметил Дмитрий Маркелов.

Напомним, по данным Росстата, в январе этого года уровень безработицы в РФ вырос на 0,1 процентного пункта, до 2,4%.

В качестве официально безработных в службах занятости было зарегистрировано свыше 300 тыс. человек. С одной стороны, это свидетельствует о сохранении нехватки соискателей, с другой — может демонстрировать постепенное сокращение спроса на труд в экономике в целом, а не только в тех секторах, для которых характерен наем через онлайн-платформы.

В то же время, как подчеркнул замглавы Минтруда Дмитрий Платыгин, в перспективе до 2030 года спрос на рабочую силу в РФ все же вырастет: больше всего специалистов потребуется в обрабатывающих производствах (более 1,6 млн человек), в торговле (свыше 1,4 млн) и в транспортировке и хранении (более 1 млн). «Основной источник для рынка труда — порядка 6–7 млн человек — это выпускники, которые выйдут на рынок труда»,— добавил замминистра.

то создает новые требования к качеству образования, особенно среднего профессионального, отметил председатель Федерации независимых профсоюзов Сергей Черногаев.

«Сейчас важно совершенствовать содержание программ профессионального образования, активнее использовать механизм государственно-частного партнерства для переоборудования лабораторий. Также нужно поддержать льготами бизнес, который уже инвестирует в обучение и переобучение своих сотрудников»,— заявил он.

Еще один возможный источник рабочих рук — трудовая миграция, однако, как подчеркнул первый заместитель МВД Александр Горовой, важно сделать ее полностью легальной. «На конец 2024 года в РФ находилось 6,3 млн иностранных граждан, на 5,1% больше, чем в прошлом году. Только около трети из них являются нелегалами, в то время как еще несколько лет назад этот показатель доходил до половины»,— отметил он. Однако, по его словам, сейчас часть мигрантов может вынужденно оказаться в теневом секторе из-за вводимых регионами ограничений на их работу в различных отраслях.

Анастасия Мануйлова