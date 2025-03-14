От неравенства ждут снижения

В новом выпуске экономического мониторинга аналитики Института Гайдара (ИЭП) анализируют ситуацию с неравенством населения РФ по доходам. Отмечается, что минимальный за 20 лет наблюдений показатель Росстат фиксировал в 2022 году (отражающий степень неравенства коэффициент Джини тогда составлял 0,398). В 2023-м он повысился до 0,405, а в 2024-м — до 0,408. Максимума же показатель достигал в 2007 году — 0,422.

В ИЭП отмечают, что при благоприятной экономической ситуации наиболее богатые домохозяйства богатеют быстрее, чем остальные, что способствует росту разрыва в доходах. Так, неравенство в РФ усиливалось в периоды экономического роста и, напротив, снижалось в периоды кризисов и спадов. Для понимания картины в ИЭП исследовали динамику с расслоением по доходам по 80 регионам РФ (см. график).

Отмечается, что в 2023 году наблюдался рост неравенства почти во всех регионах, за исключением Дагестана и Ингушетии, в которых показатели оставались неизменными. В 2024-м коэффициент Джини фактически вернулся к уровню 2021 года. Среди возможных причин этих изменений выделяют восстановление региональных экономик после сложностей 2022 года, увеличение госинвестиций в военную промышленность, а также временное снижение предпринимательских доходов в 2022-м с их ростом в 2023–2024 годах.

Учитывая нынешние прогнозы замедления роста российской экономики (ее перегрев должен сойти на нет, а фактические темпы увеличения — приблизиться к потенциальным), в ИЭП ожидают, что в 2025 году рост неравенства прекратится и оно сохранится на уровне 2021 года (или даже снизится).

В нынешних условиях аналитики предлагают властям уделить внимание мерам, направленным на поддержку социально уязвимых групп населения, в том числе своевременной индексации пенсий и социальных выплат, развитию программ переобучения и трудоустройства, а также усилению адресной поддержки для снижения потенциальной социальной напряженности, которая может возникнуть на фоне растущего неравенства. Дополнительно, по их мнению, сдерживать неравенство в 2025–2026 годах может проведенная модификация налоговой системы — речь идет о выравнивании доходов с помощью новой шкалы НДФЛ и о введении налогового «кешбэка» для небогатых семей с детьми.

Артем Чугунов