Прокуратура Молдавии попросила приговорить Гуцул к девяти годам лишения свободы

Прокуратура Молдавии попросила суд приговорить главу Гагаузии Евгению Гуцул к девяти годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании избирательной кампании и запретить ей в течение пяти лет занимать государственные должности. Прения сторон начались 1 июля в суде сектора Буюкань Кишинева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Гуцул

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Евгения Гуцул

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Прокуратура настаивает на аресте Евгении Гуцул в зале суда, если запрос обвинения будет одобрен. Также обвинение попросило конфисковать ее имущество для погашения ущерба государства в размере $2,37 млн.

Евгению Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева перед вылетом в Стамбул. 28 марта она была арестована, а 9 апреля ее перевели под домашний арест. Главе Гагаузии предъявлены обвинения в нарушениях при финансировании ликвидированной в прошлом году партии «Шор» и при управлении избирательным фондом на выборах в автономии в 2023 году. Евгения Гуцул считает выдвинутые обвинения политически мотивированными.

Лусине Баласян