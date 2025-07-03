Лихачев: доля «Росатома» на мировом рынке превышает 90%

Доля «Росатома» на рынке строительства АЭС, а также центров ядерной науки превысила 90%. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«С точки зрения экспорта атомных технологий, атомных электростанций, центров ядерной науки и медицины — у нас больше 90% рынка мирового»,— рассказал он на стратсессии по подготовке кадров для внешнеэкономической деятельности РФ (цитата по «РИА Новости»).

В мае господин Лихачев говорил, что, несмотря на санкции, у «Росатома» в ближайшее время появится несколько новых объектов в ближнем и дальнем зарубежье. О каких странах идет речь, он не уточнил. Известно, что госкорпорация строит АЭС в Египте и планировала возвести малую модульную АЭС в Монголии.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Этот рынок не уранить».