Лихачев рассказал о новых объектах «Росатома» за рубежом

Санкции не останавливают проекты «Росатома» с зарубежными партнерами, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, в ближайшее время у компании появится несколько новых объектов в ближнем и дальнем зарубежье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Переговоры президента Владимира Путина с Египтом, Бразилией, Монголией и рядом европейских стран «в этот раз были в большей степени переговорами по атомной тематике», сказал господин Лихачев в ходе выступления в Совете федерации (цитата по «Интерфаксу»).

Известно, что в Египте госкорпорация строит АЭС «Эль-Дабаа» на четыре энергоблока с возможностью удвоения мощностей. В Монголии «Росатом» планировал возвести малую модульную АЭС на 220–330 МВт.

Также господин Лихачев рассказал, что «Росатом» готов сотрудничать с США по поставкам урана. Запрет на импорт российского урана американские власти ввели в августе 2024 года сроком до 2040 года. Однако Минэнерго страны может закупать российский продукт в отсутствие «альтернативного» продавца или если поставка отвечает национальным интересам.

Екатерина Отрашкевич