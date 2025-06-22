Этот рынок не уранить

Стоимость урана на спот-рынке вновь начала расти после падения с пиков 2024 года. За неделю, закончившуюся 20 июня, цены прибавили более 7%, достигнув $75 за фунт. Некоторые страны готовятся наращивать вложения в ядерную энергетику, инвестфонды возобновили покупки урана и ждут смягчения антироссийских санкций. Прямое вступление США в Ирано-Израильский конфликт в краткосрочной перспективе также будет способствовать росту котировок, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

Стоимость закиси-окиси урана (U3O8) на спот-рынке, которую рассчитывает компания Energy Intelligence, по итогам торговой недели 16–20 июня выросла на 7,65%, до $74,99 за фунт. По данным агентства Numerco, за неделю к 20 июня котировки увеличились на 7,88%, до $75,25 за фунт.

Согласно Numerco, цены на уран на спот-рынке резко выросли с 16 по 17 июня, подскочив с $70 до $74,5 за фунт. В S&P Global связывали динамику с новостями о том, что крупнейший в мире фонд по торговле физическим ураном U3O8 Sprott Physical Uranium Trust привлек $100 млн у канадского инвестиционного банка. Сергей Роженко из Kept указывает, что $100 млн — существенно для рынка. По данным Platts, цена $75,45 за фунт — самый высокий уровень с середины декабря 2024 года. С конца января цены колебались в диапазоне от $63 до $71,5 за фунт.

Максимальных за последние годы значений — более $100 за фунт — цены на уран на спот-рынке достигли в начале 2024 года, когда рынок ожидал запрет импорта обогащенного урана в США из России. В течение года котировки медленно снижались, а в конце января опустились ниже $70 за фунт. Но после спада в феврале—апреле этого года среднемесячный показатель за май вырос почти на 6%.

Независимый аналитик Борис Синицын говорит, что котировки стимулировали весеннее объявление США о новых инвестициях в ядерную энергию, а также возобновление покупки физического урана инвестиционными фондами. В конце мая президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, направленных на четырехкратное увеличение мощностей американской ядерной энергетики — до 400 ГВт к 2050 году.

Последние события вокруг Ирана поддержат рост котировок урана, считает партнер Kept Наталья Величко.

Как сообщало МАГАТЭ 21 июня, крупный ядерный комплекс в Исфахане был атакован второй раз за время конфликта Израиля и Ирана за последние девять дней.

Иран не входит в число крупных производителей урана. По последним данным Всемирной ядерной ассоциации (WNA), в 2022 году добыча в стране была на уровне 20 тонн. Для сравнения: в Казахстане за тот период было добыто 21,22 тыс. тонн, в Канаде — 7,35 тыс. тонн, в РФ — 2,5 тыс. тонн. В 2024 году «Росатом» увеличил производство урана на 1%, примерно до 2,74 тыс. тонн, сказано в отчете «Атомэнергопрома».

Уран используется для производства ядерного топлива. Основные покупатели — операторы АЭС. Уран не торгуется на бирже: цена на спот-рынке становится известна в момент продажи. Большая часть поставок U3O8 обычно приходится на долгосрочные контракты, цены которых привязаны к котировкам на спорт-рынке.

Примечательно, что во втором квартале 2024 года был заметен всплеск торговли ураном «на споте», когда ее доля составила почти 60% по сравнению с 25% в 2023 году, отмечает Борис Синицын. Дополнительный объем на рынок, по его словам, пришел из свободных мощностей: «Казатомпром» в 2024 году произвел и продал больше плана и пообещал максимальный исторический объем добычи урана на 2025 год, Канада побила свой исторический рекорд по добыче, возобновили работу месторождения в Намибии и США.

Господин Синицын полагает, что рост цен на уран возможен и далее, но фундаментальная разница в реакции спроса и предложения на рынке никуда не делась — нарастить добычу можно за год, а новый объем спроса появится только за несколько лет до ввода нового реактора в эксплуатацию, на что уходит минимум пять лет. «По сравнению с падением с пиков можно пренебречь ростом цен с марта до сегодняшнего дня, хотя рост почти на 20% для многих видов сырья существенный»,— добавляет он.

Алексей Лихачев, глава «Росатома» в мае 2024 года, «Интерфакс»: «Спрос на урановую продукцию «Росатома» в мире растет постоянно».

Сергей Роженко считает, что дальнейшие колебания рынка возможны, но в долгосрочной перспективе только ввод 30 строящихся новых китайских реакторов суммарной мощностью 34,4 ГВт потребует объема природного урана, соизмеримого с потреблением всего «Росэнергоатома». «В этом контексте вероятно устойчивое повышение котировок вплоть до трехзначных»,— говорит он.

В долгосрочной перспективе, по мнению Натальи Величко, конфликт Израиля с Ираном вряд ли изменит существующие прогнозы по ценам.

При этом, по ее словам, все больше экспертов отмечают, что начавшийся диалог между США и Россией вселяет в участников рынка надежду о снятии или смягчении в обозримом будущем взаимных санкций в части урана, что также сказывается на волатильности цены. В мае 2024 года США ограничили импорт урана из РФ, а в ноябре того же года правительство РФ ввело ограничения на вывоз обогащенного урана в США или по договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США.

Одновременно на рынке наблюдается неясность по поставкам урана в США из Канады и Казахстана из-за американских пошлин, притом что накопленных запасов у коммунальных предприятий в стране хватит менее чем на два года, говорится в отчете Kept за май. «В свете этих событий вновь появились предположения, что цена на уран в скором времени может вернуться к уровню $100 за фунт»,— указывают аналитики.

Еврокомиссия (ЕК) в рамках стратегии поэтапного отказа от российских энергоносителей в том числе планирует отказаться от закупок ядерного топлива из РФ к 2027 году (см. “Ъ” от 7 мая). Согласно отчету Euratom Supply Agency (регулятор атомной отрасли в ЕС), по итогам прошлого года энергокомпании в ЕС купили 13,6 тыс. тонн урана, в основном за счет многолетних контрактов. По объемам экспорта урана в ЕС Россия заняла третье место, на ее долю пришлось 15,6% поставок, год к году ввоз снизился на 36%. В «Росатоме» отмечали, что предлагаемые ЕК ограничения не будут способствовать обеспечению безопасности, стабильности и надежности поставок урановых ресурсов.

Анна Тыбинь