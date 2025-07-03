Первым резидентом ОЭЗ «Нягань» станет производитель мебели

Компания по производству мебели «ЮЛХ – Мебель» получила разрешение на строительство в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Нягань» в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра). Предприятие станет первым резидентом ОЭЗ, сообщил у себя в Telegram глава города Нягань Иван Ямашев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Ивана Ямашева Фото: Telegram-канал Ивана Ямашева

Работы уже начались. Производственный корпус займет площадь более 25 тыс. кв. м. «Здесь появится тамбур разгрузки плитных материалов, склад плитных материалов, производственный цех, участок автоматизированной сортировки и отгрузки готовой продукции, а также административные комнаты и кабинеты. На заводе будет производится современная высококачественная корпусная мебель»,— рассказал господин Ямашев.

При этом строительство ОЭЗ продолжается: одна из улиц уже покрыта первым слоем асфальтобетона, на другой улице расположились два подземных резервуара объемом по 7 тыс. куб. м. Всего в зоне будет 12 улиц со светофорами, тротуарами, резервуарами с чистой водой, инженерными сетями. Общая площадь зоны составляет 158 га, застройка в настоящий момент ведется на 53 га.

Напомним, соглашение о реализации инвестиционного проекта на территории ОЭЗ «Нягань» с мебельной компанией было подписано в конце 2024 года, объем инвестиций составит около 5 млрд руб. В 2026 году планируется ввод полностью первой очереди ОЭЗ на 158 га. Ввод второй очереди площадью 114 га запланирован на 2027 год.

Минэкономразвития РФ одобрило заявку на создание первой ОЭЗ в Югре в конце 2022 года, особая экономическая зона в Нягани станет 50-ой в России. Ее площадь составит 273 га, объем инвестиций якорных резидентов — порядка 25 млрд руб. Планируется создание 800 рабочих мест. Резидентами ОЭЗ станут компании из сфер газопереработки, нефтесервиса, производства железобетонных изделий, лесопереработки. Их выручка в ХМАО к 2032 году ожидается на уровне 130 млрд руб.

Ирина Пичурина