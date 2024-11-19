Первые резиденты в ОЭЗ «Нягань» начнут размещаться в 2025 году
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) первые резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Нягань» смогут начать строительство своих площадок в следующем году, передает ТАСС слова исполняющего обязанности генерального директора УК «Промышленные парки Югры» Евгения Карпущенко с Югорского экономического форума (ЮЭФ).
Автокран в строящемся корпусе в ОЭЗ "Титановая долина"
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
По его данным, на территории ОЭЗ в 57 га сейчас создаются объекты инженерной инфраструктуры, а на площади 158 га проведены работы по вырубке зеленых насаждений и подготовке земельного участка. «Первые резиденты смогут начать строительно-монтажные работы на территории особой экономической зоны на площади 57 га уже в 2025 году. В 2026 году планируется ввод полностью первого этапа. Размер площадки составит 158 га. Второй этап площадью 114 га у нас планируется в 2027 году»,— прокомментировал господин Карпущенко.
Как сообщил гендиректор Фонда развития Югры Сергей Черняев, в понедельник на форуме планировалось подписать соглашение о реализации инвестиционного проекта на территории ОЭЗ с первым резидентом — компанией по производству мебели, объем инвестиций составит около 5 млрд руб.
Минэкономразвития РФ одобрило заявку на создание первой ОЭЗ в Югре в конце 2022 года, особая экономическая зона в Нягани станет 50-ой в России. Ее площадь составит 273 га, объем инвестиций якорных резидентов — порядка 25 млрд руб. Планируется создание 800 рабочих мест. Резидентами ОЭЗ станут компании из сфер газопереработки, нефтесервиса, производства железобетонных изделий, лесопереработки. Их выручка в ХМАО к 2032 году ожидается на уровне 130 млрд руб.