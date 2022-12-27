Минэкономразвития РФ одобрило заявку на создание первой ОЭЗ в Югре

Министерство экономического развития России приняло решение о создании первой особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно производственного типа «Нягань» в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре, сообщил департамент регионального развития Минэкономразвития. Особая экономическая зона в Нягани станет 50-ой в России.

Площадь ОЭЗ составит 273 га, объем инвестиций якорных резидентов — порядка 25 млрд руб. Планируется создание 800 рабочих мест. Ранее сообщалось, что резидентами ОЭЗ станут компании из сфер газопереработки, нефтесервиса, производства железобетонных изделий, лесопереработки. Выручка резидентов первой ОЭЗ в Югре к 2032 году ожидается на уровне 130 млрд руб.

«Проект по биопротеину — один из ключевых направлений в целом, чтобы расширить переработку газа на внутреннем рынке. Два проекта по деревообработке, один из которых заявляет амбициозные цели по производству до 7 млн единиц мебели в год, предназначенной для внутреннего рынка России. Все проекты считаем перспективными, рынки сбыта есть»,— сказал заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

Всего на территории страны уже работает 49 особых экономических зон с общим объемом инвестиций в размере 1,8 трлн руб. Напомним, на Урале также действует созданная в 2010 году ОЭЗ «Титановая долина» (Свердловская область). В число резидентов ОЭЗ входит 21 компания, объем вложений оценивается в 18,7 млрд руб., из которых 6 млрд руб. были инвестированы в 2021 году. Всего было создано более 1,6 тыс. новых рабочих мест.

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Диана Сунагатуллина