Акции «Южуралзолото» упали на 11% на новости об обысках в компании

Акции компании «Южуралзолото» (ЮГК) на Московской бирже снижаются на 10,9%, до 0,5999 руб. за бумагу. Котировки начали падать из-за сообщений о проведении обысков в офисах компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ и СКР сегодня пришли в офисы ЮГК в Челябинской области. Факт оперативно-следственных мероприятий подтвердили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе областного УФСБ. Мероприятия связаны с уголовными делами о нарушениях природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации объектов на участках ЮГК в Пластовском и Еткульском районах.

В июле 2024 года прокуратура Челябинской области требовала возбудить уголовные дела о нарушении правил охраны окружающей среды (ст. 246 УК) и о порче земли (ч. 1 ст. 254 УК) после прорыва насыпной дамбы на Светлинском месторождении ЮГК. Тогда выяснилось, что сооружение было построено с нарушениями и эксплуатировалось без разрешения. Ущерб оценили более чем в 3 млрд руб.