Генпрокуратура требует изъять бизнес владельца ЮГК Константина Струкова

Как стало известно «Ъ», Генпрокуратура добивается конфискации активов Константина Струкова, зампреда законодательного собрания Челябинской области от «Единой России». По данным надзора, используя свои должности и положение в органах госвласти, господин Струков незаконно получил под контроль ПАО «Южуралзолото» (его капитализация превышает 180 млрд руб., ежегодная выручка — 54 млрд руб., а прибыль — 34 млрд руб.) и еще десять компаний. Сейчас все они оформлены на дочь депутата Александру Струкову, имеющую гражданство Швейцарии и доверенных лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Струков в 2020 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Константин Струков в 2020 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Доли и акции этих компаний надзор требует обратить в пользу РФ. Соответствующий иск подан в Советский райсуд Челябинска. Накануне в компаниях депутата были проведены обыски и выемки документов.

Мария Локотецкая