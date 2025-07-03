На горячую линию помощи бойцам СВО на Среднем Урале звонили более 2,6 тыс. раз

С начала 2025 года на горячую линию помощи участникам специальной военной операции (СВО) в Свердловской области поступило более 2,6 тыс. звонков из разных регионов России, сообщили в свердловском департаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Не менее 70% звонков связаны с поиском тел погибших на спецоперации, а также с поиском пропавших без вести и не выходящих на связь военнослужащих. Другие обращения связаны с отсутствием выплат контрактникам, а также по ранению и смерти бойца.

На линию могут обратиться мобилизованные, контрактники и добровольцы из Свердловской области, которые принимали участие в СВО, а также члены их семей. В работу принимаются обращения, связанные с решением их конкретных проблем. Всем остальным, включая звонившим из других регионов, оказываются устные консультации.

Напомним, к маю на горячую линию помощи участникам СВО и членам их семей в Свердловской области поступило около 1,3 тыс. звонков. С 2023 года участники спецоперации из Уральского федерального округа (УрФО) и их семьи обратились за поддержкой юриста порядка 150 тыс. раз.

Ирина Пичурина