В УрФО с 2023 года за помощью юриста по вопросам СВО обратились 150 тыс. раз

Полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога обсудил с заместителем министра юстиции РФ Вадимом Федоровым предоставление бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции (СВО) из регионов Урала и их родственникам, сообщили в полпредстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

Артем Жога отметил высокий запрос на бесплатную юридическую помощь: с 2023 года участники спецоперации с Урала и члены их семей обратились за поддержкой юриста порядка 150 тыс. раз. «Мне также приходят обращения по юридическим темам как от ребят-военнослужащих, так и от их родных. Темы самые разные, и сложность тоже разная. К сожалению, не все вопросы можно решить быстро. Но важнее не скорость, а чтобы каждое обращение было взято в работу и по каждому было найдено оптимальное решение»,— сказал полпред.

Минюст России координирует работу государственной и негосударственной систем бесплатной помощи. Выстроено взаимодействие между профильными организациями и филиалами фонда «Защитники Отечества», на базе которых проводится консультирование. Региональные уполномоченные по правам человека взаимодействуют с Минобороны России, военными комиссариатами, нотариусами.

Напомним, с начала года на горячую линию помощи участникам СВО и членам их семей в Свердловской области поступило около 1,3 тыс. звонков. Большинство обращений связаны с установлением статуса военнослужащего, поиском пропавших без вести и не выходящих на связь участников СВО. Кроме того, поступают запросы, касающиеся выплат и юридической помощи.

Ирина Пичурина