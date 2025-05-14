На горячую линию помощи участникам СВО на Урале обратились около 1,3 тыс. раз

С начала года на горячую линию помощи участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей в Свердловской области поступило около 1,3 тыс. звонков, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам уполномоченного по правам человека в регионе Татьяны Мерзляковой, большинство обращений связаны с установлением статуса военнослужащего, поиском пропавших без вести и не выходящих на связь участников СВО. Кроме того, поступают запросы, касающиеся выплат и юридической помощи.

«Чтобы дать ответ заявителю, мы активно взаимодействуем с различными структурами, в том числе и с войсковыми частями, и с военной прокуратурой»,— отметила госпожа Мерзлякова.

Полина Щуцкая