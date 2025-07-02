Диаспорам предложили выйти из сумрака

Депутаты Госдумы разошлись в оценке инициативы об ограничении или даже полном запрете деятельности этнических диаспор в России. Самой жесткой позиции последовательно придерживаются в «Справедливой России — За правду». Коллеги эсеров призывают пока ограничиться юридической легализацией диаспор, которые находятся «в тени правового поля», и усилением контроля за деятельностью национально-культурных автономий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Член Совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова 2 июля предложила «отменить диаспоры», мотивировав это их незаконным статусом. «Ни одно госведомство не должно иметь с ними дел. Это касается не только азербайджанской диаспоры»,— написала она в Telegram. Поводом для такого заявления стало резкое обострение российско-азербайджанских отношений, начавшееся с задержания в Екатеринбурге группы азербайджанцев, обвиняемых в совершении преступлений в составе этнической ОПГ. Баку выразил Москве протест, а азербайджанские правоохранители в ответ задержали более десятка россиян.

Понятия «диаспора» в российском законодательстве действительно не существует.

Решением вопросов автономных этнических групп формально занимаются национально-культурные автономии (НКА), деятельность которых регулируется принятым еще в 1996 году законом. В связи с этим “Ъ” поинтересовался у депутатов Госдумы, считают ли они необходимым отменить или серьезно модифицировать этот закон.

Наиболее жесткой позиции по этому вопросу придерживается «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), которая, как сообщил “Ъ” ее лидер Сергей Миронов, добивается запрета «землячеств и диаспор, какие бы благообразные личины они на себя не напяливали». «Хочется спросить наших политиков и чиновников, которые всячески опекают диаспоры, землячества и так называемые национально-культурные автономии. От кого они "автономны" — от государства, от российского общества, от наших законов?» — задал политик риторический вопрос. Вместе с тем он призвал «исполнять законы, которые есть»: «Члены азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге были арестованы за убийства, совершенные много лет назад. Значит, все это время их кто-то прикрывал, а они, чувствуя безнаказанность, только наглели». То же самое касается ситуации во многих городах, где «действуют этнические банды», добавил господин Миронов.

Член комитета Думы по делам национальностей Анастасия Удальцова (КПРФ) выразила мнение, что нужно не устанавливать номинальные запреты, а реально устранять те «порочные явления», с которыми сталкивается общество в лице «так называемых диаспор» или этнических анклавов. Институт НКА работает давно, отметила она, но нужно следить за тем, чтобы «деятельность этих организаций оставалась категорически в рамках правового поля и не становилась проводником иностранного влияния».

ЛДПР месяц назад как раз внесла законопроект, запрещающий иноагентам быть учредителями и членами НКА, напомнил заместитель главы фракции Андрей Луговой: «Это был первый шаг в устранении иностранного влияния на этнические группы в нашей стране». По его мнению, диаспоры «фактически находятся в тени правового поля», а желающих «влиять через них на внутреннюю политику нашей страны предостаточно». А чтобы в России не было «неприкасаемых диаспор, работающих на чужие интересы», нужно усиливать контроль над ними — «выделить их в обособленную группу и ввести обязательную регистрацию», заключил депутат.

А вот первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»), напротив, уверен, что необходимости корректировать действующее законодательство нет. «Никаких пробелов нет, есть ошибки или злоупотребления, которые касаются практики предоставления гражданства,— полагает он.— У нас на протяжении долгого времени не разбирали, кто на самом деле соотечественник, а кто нет». События в Екатеринбурге «никто не проанализировал до конца», а то, что делает Азербайджан,— это «попытка мести», считает единоросс. Но «мазать черной краской всех азербайджанцев, живущих в России», тоже недопустимо, а те, кто «подчеркивает недостатки общин и диаспор», не понимают, что диаспоры одновременно являются проводником нашего влияния, указал господин Затулин: «Через них мы контролируем эти национальности на территории России». В случае же запрета НКА «мы получим запрет на создание русских общин во всем мире», предупредил депутат. Хотя работу подобных неофициальных структур власти «признавать не обязаны», а «если они существуют без регистрации — закрывать, а организаторов наказывать», подытожил единоросс.

Григорий Лейба, Ксения Веретенникова