Путин поддержал идею ввести квоты на образование для вдов участников СВО

Статс-секретарь — замминистра обороны Анна Цивилева предложила распространить квоту на образование на вдов участников СВО. Президент России Владимир Путин поддержал идею.

На совещании с членами правительства глава государства поручил рассмотреть вопрос детальнее. «Женщина пойдет учиться. Да, может и дети есть. А как она будет существовать и семью содержать?»,— сказал он (цитата по сайту Кремля). Также господин Путин попросил Анну Цивилеву доложить о соцобеспечении бойцов СВО, которые после получения травмы остались на службе.

Сейчас на программы бакалавриата и специалитета по квоте могут поступить участники СВО и их дети. Квота должна составлять не менее 10% от общего числа бюджетных мест. При этом 138 вузов установили свои квоты выше плановых значений. По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, в этом году для бойцов СВО и их детей в российских вузах выделено более 50 тыс. бюджетных мест. В 2024 году в российские университеты было принято около 12,5 тыс. по такой льготе.

О мерах поддержки участников СВО — в материале «Ъ» «Бойцам помогут Госсоветом».