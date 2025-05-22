Более 50 тыс. мест в вузах выделено для участников СВО и их родственников

Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что для участников боевых действий на Украине и членов их семей в российских вузах выделено более 50 тыс. бюджетных мест. Он добавил, что еще 2 тыс. мест зарезервированы для этой категории граждан на подготовительных отделениях вузов.

«Ну и каждая ситуация с зачислением участников СВО и членов их семей является предметом особого внимания со стороны ректора. В случаях, когда у нас по каким-то причинам, допустим, недостаточно квоты, мы всегда находим решения: за счет средств вуза зачисляем, либо перераспределяем»,— сказал господин Фальков на совещании президента Владимира Путина с членами правительства (цитата по ТАСС).

Сейчас участники СВО и их дети могут поступить на бюджет на программы бакалавриата и специалитета по квоте. Она должна составлять не менее 10%. При этом 138 вузов установили свои квоты выше плановых значений. В 2024 году в российские университеты было принято около 12,5 тыс. участников боевых действий и членов их семей.

Полина Мотызлевская