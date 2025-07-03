Геймеры отложили приставки

Продажи игровых приставок в России в первом квартале сократились на 20% в штуках и на 34% в деньгах. При этом впервые стационарную приставку Xbox обошла портативная консоль Steam Deck, спрос на нее связывают в том числе и с отправкой устройств бойцам СВО. Однако эксперты считают, что спрос на консоли не будет сильно снижаться, так как гейминг стал одним из основных способов развлечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В первом квартале 2025 года спрос на игровые приставки в количественном выражении упал на 20% по сравнению с первым кварталом 2024 года, до 38 тыс. реализованных устройств, сообщил “Ъ” собеседник среди ритейлеров. В деньгах показатель сократился на 34%, до 6,7 млрд руб.

Самой популярной приставкой в РФ остается продукт японской Sony PlayStation с долей выручки в первом квартале 67% (71% в 2024 году). Однако следующей за Sony впервые стала не Xbox Microsoft, а портативная приставка Steam Deck Valve, которая нарастила свою долю в деньгах за год на 2 процентных пункта (п. п.), до 9% рынка. Доля Xbox в этом показателе уменьшилась на 4 п. п., до 8%. Доля другой портативной приставки, японской Nintendo, выросла на 1 п. п., до 6% рынка в деньгах.

Годовой объем реализации приставок в 2024 году при этом вырос год к году на 29% в деньгах, до 31,6 млрд руб., однако в штуках рынок остался на прежнем уровне, сообщали ритейлеры (см. “Ъ” от 29 января).

Объяснить возросшую популярность Steam Deck можно тем, что геймеры пользовались Steam (онлайн-сервис для приобретения игр, также принадлежит Valve) на протяжении двадцати с лишним лет, но теперь вся библиотека игр стала мобильной, что стало удобным для пользователей, говорит руководитель направления розничных проектов «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин. «На стационарные консоли приобретать контент достаточно сложно, а Steam в этом смысле предлагает достаточно простой доступ к играм, к тому же в целом есть тенденция к росту популярности портативного форм-фактора»,— подчеркивает он. Кроме того, с начала года цены на Steam Deck снизились примерно на 20%.

Лучший спрос на игровые приставки, как и на любую другую технику, наблюдается в конце года перед новогодними праздниками, говорит независимый аналитик Александр Сурков. Однако, по его предположению, уменьшение спроса в первом квартале может быть также связано с риском блокировки консолей со стороны правообладателей, а также отсутствием возможности у российских геймеров легально пользоваться онлайн-магазином игр PlayStation, Xbox и Nintendo, из-за чего пользователи играют на персональных компьютерах.

При этом, напоминает господин Фомин, игровая консоль Microsoft даже на пике популярности не занимала более 20% российского рынка, так как компания никогда не вкладывалась в активное маркетинговое продвижение в этом регионе, получая пользователей только благодаря эксклюзивным играм. Тем не менее в середине 2024 года на конференции разработчиков игр (GDC) руководство Xbox объявило, что все их эксклюзивные игры (Sea of Thieves, Grounded, Hi-Fi Rush и др.) будут мультиплатформенными и доступны на других консолях, в том числе на PlayStation.

Спрос на игровые консоли снизился из-за высокой ключевой ставки и из-за того, что граждане надеются на официальное возращение иностранных производителей консолей в РФ, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Повышенный спрос на портативную приставку Steam Deck он объясняет тем, что устройства такого типа часто приобретают себе бойцы СВО в качестве времяпрепровождения в отсутствие выполнения боевых задач, «однако все устройства могут использоваться и в боевом управлении дронами».

По прогнозу господина Кускова, по итогам года спрос на игровые консоли не будет так кардинально снижаться, как с начала года, из-за того что граждане в целом «переключаются на цифровые развлечения, в отличие, например, от просмотра фильма в кинотеатре». За январь—март посещаемость кинотеатров в России достигла минимума за три года.

Тимофей Корнев