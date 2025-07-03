Геймеры отложили приставки
Рынок игровых консолей в РФ сократился почти на четверть
Продажи игровых приставок в России в первом квартале сократились на 20% в штуках и на 34% в деньгах. При этом впервые стационарную приставку Xbox обошла портативная консоль Steam Deck, спрос на нее связывают в том числе и с отправкой устройств бойцам СВО. Однако эксперты считают, что спрос на консоли не будет сильно снижаться, так как гейминг стал одним из основных способов развлечения.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
В первом квартале 2025 года спрос на игровые приставки в количественном выражении упал на 20% по сравнению с первым кварталом 2024 года, до 38 тыс. реализованных устройств, сообщил “Ъ” собеседник среди ритейлеров. В деньгах показатель сократился на 34%, до 6,7 млрд руб.
Самой популярной приставкой в РФ остается продукт японской Sony PlayStation с долей выручки в первом квартале 67% (71% в 2024 году). Однако следующей за Sony впервые стала не Xbox Microsoft, а портативная приставка Steam Deck Valve, которая нарастила свою долю в деньгах за год на 2 процентных пункта (п. п.), до 9% рынка. Доля Xbox в этом показателе уменьшилась на 4 п. п., до 8%. Доля другой портативной приставки, японской Nintendo, выросла на 1 п. п., до 6% рынка в деньгах.
Годовой объем реализации приставок в 2024 году при этом вырос год к году на 29% в деньгах, до 31,6 млрд руб., однако в штуках рынок остался на прежнем уровне, сообщали ритейлеры (см. “Ъ” от 29 января).
Объяснить возросшую популярность Steam Deck можно тем, что геймеры пользовались Steam (онлайн-сервис для приобретения игр, также принадлежит Valve) на протяжении двадцати с лишним лет, но теперь вся библиотека игр стала мобильной, что стало удобным для пользователей, говорит руководитель направления розничных проектов «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин. «На стационарные консоли приобретать контент достаточно сложно, а Steam в этом смысле предлагает достаточно простой доступ к играм, к тому же в целом есть тенденция к росту популярности портативного форм-фактора»,— подчеркивает он. Кроме того, с начала года цены на Steam Deck снизились примерно на 20%.
Лучший спрос на игровые приставки, как и на любую другую технику, наблюдается в конце года перед новогодними праздниками, говорит независимый аналитик Александр Сурков. Однако, по его предположению, уменьшение спроса в первом квартале может быть также связано с риском блокировки консолей со стороны правообладателей, а также отсутствием возможности у российских геймеров легально пользоваться онлайн-магазином игр PlayStation, Xbox и Nintendo, из-за чего пользователи играют на персональных компьютерах.
При этом, напоминает господин Фомин, игровая консоль Microsoft даже на пике популярности не занимала более 20% российского рынка, так как компания никогда не вкладывалась в активное маркетинговое продвижение в этом регионе, получая пользователей только благодаря эксклюзивным играм. Тем не менее в середине 2024 года на конференции разработчиков игр (GDC) руководство Xbox объявило, что все их эксклюзивные игры (Sea of Thieves, Grounded, Hi-Fi Rush и др.) будут мультиплатформенными и доступны на других консолях, в том числе на PlayStation.
Спрос на игровые консоли снизился из-за высокой ключевой ставки и из-за того, что граждане надеются на официальное возращение иностранных производителей консолей в РФ, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
Повышенный спрос на портативную приставку Steam Deck он объясняет тем, что устройства такого типа часто приобретают себе бойцы СВО в качестве времяпрепровождения в отсутствие выполнения боевых задач, «однако все устройства могут использоваться и в боевом управлении дронами».
По прогнозу господина Кускова, по итогам года спрос на игровые консоли не будет так кардинально снижаться, как с начала года, из-за того что граждане в целом «переключаются на цифровые развлечения, в отличие, например, от просмотра фильма в кинотеатре». За январь—март посещаемость кинотеатров в России достигла минимума за три года.