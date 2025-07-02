Греф заявил, что не видит смысла в цифровом рубле

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не понимает, зачем нужен цифровой рубль. Для него, как для представителя банка и предприятия, преимущества цифрового рубля неясны, добавил господин Греф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Насколько я понимаю, сейчас речь идет об эксперименте. Он еще не стал привычным способом расчета. Я как физическое лицо не понимаю, зачем мне нужен цифровой рубль»,— сказал он в кулуарах Финансового конгресса ЦБ (цитата по ТАСС). По мнению главы Сбербанка, безналичный расчет уже выполняет все функции цифрового рубля.

ЦБ планирует активно внедрять цифровой рубль в обращение с 1 сентября 2026 года. Регулятор рассчитывает, что через пять-семь лет он станет привычным платежным средством. С помощью цифрового рубля россияне смогут оплачивать услуги ЖКХ, аренду квартиры, ежемесячные подписки и сервисы.

С апреля 2023 года действует запущенный ЦБ пилотный проект по использованию цифрового рубля при отдельных расчетах. По данным на май 2025-го, уже открыто около 2,5 тыс. кошельков физических и юридических лиц, зарегистрировано 63 тыс. переводов, около 13 тыс. оплат услуг и 17 тыс. смарт-контрактов, то есть «самоисполняемых» сделок.

Подробнее — в материале «Ъ» «Цифровой рубль перечисляют в казну».