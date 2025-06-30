ЦБ: цифровой рубль станет привычным способом расчетов через 5–7 лет

Банк России рассчитывает, что цифровой рубль станет привычным платежным средством через пять-семь лет. Об этом говорится в отчете регулятора «Цифровой рубль: текущий статус проекта». С помощью новой формы цифровой валюты россияне смогут оплачивать услуги ЖКХ, аренду квартиры, ежемесячные подписки и сервисы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ЦБ планирует активно внедрять цифровой рубль в обращение с 1 сентября 2026 года, уточняется в отчете. По данным на май 2025 года, на пилотной платформе цифрового рубля открыто около 2,5 тыс. кошельков физических и юридических лиц, зарегистрировано 63 тыс. переводов, около 13 тыс. оплат услуг и 17 тыс. смарт-контрактов, то есть «самоисполняемых» сделок.

«Использование цифрового рубля способно обеспечить высокую степень прозрачности транзакций, что позволяет снизить риски мошенничества и злоупотреблений, а также упрощает аудит и контроль»,— отмечается в отчете.

В документе также сказано, что после внедрения цифрового рубля Россия станет одной из первых стран, где будет доступен весь комплекс компонентов платежной инфраструктуры: Национальная система платежных карт, Система быстрых платежей, Система передачи финансовых сообщений и цифровая национальная валюта.

25 июня ЦБ предложил Госдуме изменить сроки массового внедрения цифрового рубля. Изначально планировалось, что клиенты крупнейших банков смогут совершать операции новой валютой с 1 июля 2025 года. В ЦБ уточнили, что новые сроки были определены после обсуждений с участниками рынка и заинтересованными ведомствами.