Цифровой рубль перечисляют в казну

Законопроект о поэтапной интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс одобрен Госдумой 11 июня в первом чтении. Уже с октября эту технологию планируется применять в пилотном режиме в отношении таких типов платежей, как бюджетные субсидии, переводы по госконтрактам и социальные выплаты гражданам — конкретные виды операций позже определит правительство. С 2026 года будет предусмотрена возможность использования цифрового рубля для всех федеральных расходов, а с 2027-го — также для региональных и муниципальных. В перспективе компании и граждане смогут применять цифровые рубли и для уплаты налогов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Госдума в среду одобрила в первом чтении проект изменений в Бюджетный кодекс, предусматривающий внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс — документ был внесен в нижнюю палату парламента правительством в конце мая (см. “Ъ” от 23 мая). Напомним, цифровой рубль — это третья форма российской валюты (помимо наличного и безналичного рубля). С апреля 2023 действует запущенный ЦБ пилотный проект по использованию цифрового рубля при отдельных расчетах.

Замглавы Минфина Алексей Лавров, представляя законопроект депутатам, отметил, что граждане и юрлица уже сейчас могут использовать цифровые рубли, но в бюджетном процессе этот инструмент применять пока невозможно.

Проект предусматривает введение понятие счета цифрового рубля Федерального казначейства — его ведомству откроет Центробанк. Казначейство будет направлять в ЦБ распоряжения о переводе цифровых рублей, на основании которых регулятор будет проводить операции.

Интеграция цифрового рубля в бюджетный процесс будет постепенной. С 1 октября этого года начнется эксперимент по его использованию при таких расчетах. Как отметил Алексей Лавров, тестировать технологию планируется на нескольких типах операций, внутри которых уже будет определен конкретный перечень «экспериментальных» трат: это субсидии, госконтракты и социальные перечисления гражданам. С 2026 года цифровой рубль планируется использовать для всех федеральных расходов, а с 2027-го — еще и для региональных и муниципальных. Также предусматривается возможность использования с 2026 года цифровых рублей для платежей в бюджет, в частности для уплаты налогов.

Депутаты спрашивали докладчика о рисках использования цифрового рубля в бюджетном процессе — в Минфине их не видят.

По словам Алексея Лаврова, цифровой рубль размещается на платформе ЦБ и абсолютно защищен. При этом, добавил он, то, что казначейство пока лишено возможности использовать цифровой рубль, «ограничивает права граждан и юрлиц получать средства в этой форме и платить в бюджет в этой форме».

У депутатов, впрочем, возникли замечания, которые планируется проработать ко второму чтению. Так, комитет по бюджету и налогам в своем заключении отмечает, что законопроект не предусматривает механизм перевода на единый казначейский счет невостребованных по каким-либо причинам цифровых рублей, которые могут оказаться в цифровом кошельке казначейства — например, при ошибочных распоряжениях или ликвидации получателей бюджетных средств. В таком случае есть риск, что бюджетные средства останутся невостребованными на счете цифрового рубля казначейства и не будут эффективно использованы.

Евгения Крючкова