Армения временно запретила импорт российского мороженого «Коровка из Кореновки»

Армения ввела временный запрет на импорт мороженого производства российской «Фабрики настоящего мороженого», сообщили в инспекционном органе по безопасности пищевых продуктов страны. Компания выпускает продукцию под брендом «Коровка из Кореновки».

Запрет на продажу будет действовать для продукции, импортированной после 2 июля. Ее отзовут или утилизируют. Ограничение распространится на мороженое «Эскимо пломбир ванильный в шоколадной кремовой глазури».

Временный запрет на импорт связан с превышением допустимого уровня бактерий кишечной палочки в указанном мороженом. Оно не соответствует нормам, установленным техническими регламентами Таможенного союза, поэтому такая продукция не может провозиться до устранения нарушений.

Накануне спикер парламента Армении Ален Симонян призвал прекратить вещание российских телеканалов в стране. Также он назвал российских журналистов «дегенератами» и обвинил их в пагубном влиянии на армяно-российские отношения. Так политик ответил на вопрос о влиянии главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна на отношения Армении и России.