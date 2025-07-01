Спикер парламента Армении предложил запретить вещание российских телеканалов

Спикер парламента Армении Ален Симонян назвал российских журналистов «дегенератами» и обвинил их в пагубном влиянии на армяно-российские отношения. Он считает, что следует рассмотреть вопрос о прекращении вещания в стране российских телеканалов.

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«Программы этих манкуртов давно закрыты в нашей стране, их въезд в страну тоже. Однако если их госканалы позволяют себе вмешиваться во внутренние дела Армении, может мы тоже должны закрыть их доступ в квартиры наших граждан», — ответил господин Симонян на вопрос о влиянии главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна на отношения Армении и России (цитата по «Sputnik Армения»).

Вчера министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что российские политики и эксперты не имеют права вмешиваться во внутренние дела республики. Об этом он сказал после заявления главы МИД России Сергея Лаврова, который высказался в поддержку Армянской апостольской церкви.