Ереван отключает Москву

Власти Армении рассматривают возможность прекращения трансляции российских телеканалов. Об этом заявил спикер парламента Ален Симонян, обвинивший российское ТВ во вмешательстве во внутренние дела страны. Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян оценил заявления российских СМИ и официальных лиц как «посягательство на суверенитет и демократию». Новая атака на российские СМИ связана с их освещением конфликта между церковью и властями, а также дела российского предпринимателя, президента группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оборудование телеканала Russia Today, финансируемого правительством России

Фото: Gleb Garanich / Reuters Оборудование телеканала Russia Today, финансируемого правительством России

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Старт новой кампании против вещающих в республике российских СМИ спикер парламента Армении Ален Симонян дал в ходе общения с журналистами в Ереване, комментируя освещение российскими телеканалами последних событий в Армении.

«Считаю, что мы очень серьезно должны начать обсуждение вопроса о прекращении трансляции российских телеканалов в Армении. Это наносит вред армяно-российским отношениям»,— заявил Ален Симонян.

«Если государственные телеканалы позволяют себе вмешиваться во внутренние дела Армении, то и мы должны отреагировать и как минимум закрыть их вход в квартиры нашего общества»,— добавил он.

Ранее Ереван направил Москве ноту, оценив высказывания ряда представителей властей РФ по делу арестованного в Ереване российского предпринимателя армянского происхождения, президента группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна как вмешательство во внутренние дела страны.

Как заявил, выступая 16 июня в парламенте, глава МИД Армении Арарат Мирзоян, оценки российских политиков, законодателей и СМИ в связи с последними событиями в стране противоречат не только традиционной дружбе Армении и России, но и «правовым документам, регулирующим эту дружбу».

Он назвал это «прямым и открытым вмешательством во внутренние дела Армении и посягательством на наш суверенитет и демократию».

Призыву Алена Симоняна прекратить присутствие российских каналов в информационном пространстве республики предшествовали другие выпады в адрес России, ее политиков и СМИ, которые допустил все тот же Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Каей Каллас. Ее визит в Ереван проходил 29–30 июня. Арарат Мирзоян счел необходимым в присутствии госпожи Каллас вступить в заочный спор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Если не ошибаюсь, господин Лавров употребил фразу "борьба властей против церкви". Но в Армении нет борьбы власти против Армянской апостольской церкви. То, что имеет в виду господин Лавров, вероятно, касается участия и вмешательства некоторых церковных деятелей в политические процессы в Армении, и, согласно версии правоохранительных структур, речь идет о попытке участия неправовым способом и попытке переворота. Это правовой процесс, и это внутреннее дело Армении»,— отметил Арарат Мирзоян, фактически обвинив российского коллегу в поддержке тех сил, которых официальный Ереван считает причастными к антигосударственной деятельности.

«Господину Лаврову лучше не вмешиваться во внутренние дела и внутреннюю политику Армении. Хотел бы воспользоваться поводом и тот же призыв адресовать парламентским коллегам Лаврова, коллегам из медиа. Должностные лица России, деятели медиа не должны себе позволять вмешиваться во внутренние дела Армении»,— продолжал армянский министр.

Между тем в высказываниях Сергея Лаврова, комментировавшего последние события в Армении, ни разу не прозвучала фраза «борьба властей против церкви», которую ему приписал Арарат Мирзоян.

В целом заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, сделанное 30 июня в Чолпон-Ате (Киргизия) по итогам Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности, не содержало никаких выпадов в адрес Еревана.

«Тему обсуждали, высказали серьезную озабоченность тем, что происходит внутри Республики Армения. Понятно, что это внутреннее дело наших соседей, но, безусловно, нападки на каноническую, тысячелетнюю Армянскую апостольскую церковь вызывают серьезнейшую озабоченность. Церковь традиционно всегда была одной из ключевых опор армянского общества, и нам бы очень не хотелось, чтобы эта церковь подвергалась неоправданным нападкам, по сути дела, без каких-либо серьезных оснований»,— заявил Сергей Лавров.

«Мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт, эта ситуация была как можно скорее урегулирована на основе конституции Армении, на основе полного уважения прав верующих, а собственно говоря, любых других прав человека»,— добавил российский министр, по словам которого в армянском обществе «движение в защиту церкви весьма-весьма серьезно».

Учитывая, что противостояние властей в Ереване с Армянской апостольской церковью, которую открыто поддержал Самвел Карапетян, имеет все шансы стать одним из главных вопросов избирательной кампании в преддверии парламентских выборов 2026 года, армянские власти демонстрируют решимость закрыть информационное пространство республики для трансляции альтернативной позиции из Москвы.

«Я не потерплю этого. Никто не может угрожать Армении. Заявление Карапетяна, что они вмешаются по-своему, удостоилось самой конкретной оценки. Те, кто будет говорить таким образом, почувствуют во рту вкус государства. Республика Армения пресечет любые такие попытки»,— заявил ранее премьер-министр Пашинян. Он также пообещал, что принадлежащая Самвелу Карапетяну компания «Электрические сети Армении» будет национализирована.

На этом фоне 2 июля парламент Армении в первом чтении принял законопроект, позволяющий национализировать «Электрические сети Армении».

Заседание законодательного органа транслировали в режиме реального времени местные телеканалы. «За законопроект проголосовали 65 депутатов, против — 30, решение принято»,— заявил спикер Симонян.

В тот же день сотрудники следственного комитета Армении провели обыски в офисе группы компаний «Ташир» в Ереване.

Незадолго до начала обысков первый вице-президент «Ташира» Нарек Карапетян призвал провести 4 июля шествие в Ереване в знак протеста против «несправедливости и беззакония в стране». В ответ Никол Пашинян предупредил, что сотрудники принадлежащих ГК «Ташир» «Электрических сетей Армении», которые оставили работу, занимаются «политическими интригами» или подталкивают других к участию в антиправительственных митингах, в июле будут уволены.

Сергей Строкань