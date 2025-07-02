Песков назвал взаимно важным для Москвы и Баку проект коридора «Север - Юг»
Проект международного транспортного коридора «Север-Юг» соответствует интересам как России, так и Азербайджана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Это очень важный проект, который соответствует интересам двух стран», - сказал господин Песков (цитата по «РИА Новости»). Так он ответил на вопрос, не оказалась ли реализация этого и иных совместных проектов под угрозой из-за обострения отношений между Москвой и Баку.
Россия рассчитывает, что если у Азербайджана «есть вопросы, они будут заданы», тогда «будут даны исчерпывающие ответы», добавил представитель Кремля.
Подробнее о том, что происходит в российско-азербайджанских отношениях, — в материале «Ъ» «Конфликт по делам соотечественников»