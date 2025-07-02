Набиуллина заявила об охлаждении спроса на товары

Индикаторы потребительской активности говорят об охлаждении спроса на товары, но не на услуги. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Признаков переохлаждения экономики при этом нет, добавила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

При оценке спроса Центробанк оценивает данные о продаже автомобилей и других товаров длительного пользования, пояснила председатель ЦБ. По ее словам, сохраняется высокая инвестиционная активность. Об этом свидетельствуют в том числе объемы производства стройматериалов, строительных работ и машиностроения.

«Если вот эти индикаторы будут сигнализировать о более быстром замедлении экономики, естественно, тогда инфляция, мы увидим, будет снижаться ниже цели, и это даст нам пространство для более быстрого снижения ключевой ставки»,— сказала госпожа Набиуллина на Финансовом конгрессе ЦБ (трансляция велась пресс-службой ЦБ).

По оценкам главы Центробанка, инфляция в России пока остается выше целевого уровня в 4%, но замедляется быстрее ожиданий регулятора. В июне совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку с 21% до 20%. Регулятор объяснил это тем, что инфляционное давление постепенно снижается, а экономика возвращается к росту. Зампред ЦБ Алексей Заботкин допускал значительное снижение ставки в этом месяце — заседание совета директоров ЦБ пройдет 25 июля.

О ситуации в российской экономике — в материале «Ъ» «Модель на переправе не меняют».